У дочери бывшего повелителя скорости украли 66 миллионов: в дом Тамары Экклстоун вломилось трое

Берни и Тамара Экклстоуны / Фото: Instagram

Дочь бывшего главы Формулы 1 Берни Экклстоуна ограбили на 66,2 миллионов долларов. В особняк Тамары Экклстоун в Лондоне вломились в пятницу вечером и похитили только одних драгоценностей на огромную сумму. Ранее мы писали, что полузащитника киевского "Динамо" обокрали в Парагвае.

Ограбление произошло спустя несколько часов после того, как Тамара вместе с дочерью Софией и мужем Джеем на частном самолете отправились отдыхать в Лапландию. Грабители проникли в роскошный дом в Кенсингтоне на западе Лондона через задний двор и покинули его спустя 50 минут. Британские СМИ сообщают, что воров было трое. Они смогли взломать несколько сейфов в спальне и скрылись через открытое окно, несмотря на то, что в комнате видеонаблюдения был охранник, а особняк с 57 комнатами находится на круглосуточно охраняемой улице.

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Среди похищенного был браслет Cartier стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов, который Тамара получила в качестве свадебного подарка от мужа, а также кольца, часы и серьги. Общая стоимость украденного оценивается в 50 миллионов фунтов или 66,2 миллиона долларов. Расследованием кражи занимается Скотленд-Ярд. Детективы предполагают, что ворам мог помочь кто-то из приближенных Экклстоунов, кто знал местонахождение сейфов и то, что семьи не будет дома.

Это уже не первый раз, когда семья Экклстоунов становится жертвой грабителей. В 2010-м самого Берни избили, а затем у него и его подруги отобрали ценности и ювелирные украшения на общую сумму 200 тысяч фунтов стерлингов. Мы уже сообщали, что звезды "Реала" стали жертвами грабителей. Злоумышленники проникли в дома Зидана и Иско, забрав ценное имущество. Ни главный тренер "Королевского клуба", ни полузащитник в этот момент не находились в своих домах.

Ранее мы сообщали, что Берни Экклстоун посвятил рождественскую открытку интригам. Бывший руководитель Формулы-1 каждый год оригинально поздравляет коллег с праздниками.

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