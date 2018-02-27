У Михаэля Шумахера не плохие шансы вернуться к нормальной жизни – врач

Знаменитый автогонщик более четырех лет находится в коме после падения на курорте

Директор Центра неврологии в немецком Сезене Марк Оберманн считает, что у семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера хорошие шансы на восстановление. В декабре 2013 года известный гонщик получил травму головы на горнолыжном курорте и с тех пор находится в глубокой коме.

"30-40% пациентов, находящиеся в коме или в вегетативном состоянии более четырех лет, возвращаются к нормальной жизни, – заявил Оберманн. – Нет никакой гарантии, что он полностью восстановится, но такие пациенты возвращаются к жизни со своими родными и близкими. Очень важно, чтобы пациент чувствовал заботу. Считается, что пациенты в таком состоянии осознают гораздо больше, чем мы думаем. Касание рук или разговор с ними способен вывести из комы или вегетативного состояния".

Ранее мы писали, что картодром Михаэля Шумахера закрывают из-за добычи угля. Попытка найти новое место для трассы ни к чему не привела.

Напомним, что 3 января Михаэлю Шумахеру исполнилось 49 лет. В конце 2013 года знаменитый гонщик получил серьезную травму головы, с тех пор его жизнь скрыта от посторонних глаз. Мы попытали разобраться, что произошло за это время: Михаэль Шумахер – четыре года тишины или что случилось с легендой Формулы-1.