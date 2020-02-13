Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

Украинская команда в Формуле-1: "Макларен" показал болид в патриотических цветах

13 февраля, 19:05

В следующем сезоне пилотами команды будут Карлос Сайнс и Ландо Норрис

Команда Формулы-1 "Макларен" презентовала болид на новый сезон "Королевских гонок". Автомобиль получил индекс MCL35. Цветовая гамма ливреи в традиционных цветах – оранжевом и синем, но издалека напоминает цвета украинского флага. За такую команду украинским болельщикам будет вдвойне приятней болеть.

По итогам прошлого сезона "Макларен" занял четвертое место в Кубке конструкторов, уступив лишь "Мерседесу", "Феррари" и "Ред Буллу". В новом сезоне за команду будут выступать Карлос Сайнс и Ландо Норрис.

Реклама

Болиды на новый сезон Формулы-1 уже представили другие команды:

Правда, итальянская конюшня уже попала в скандал – новый болид "Феррари" для Формулы-1 могут конфисковать: все дело в рекламе. Общество по защите прав потребителей выступило против нового болида знаменитой команды Формулы-1 из-за рекламы табачной фирмы.

Добавим, что этап Формулы-1 в Китае перенесли и-за коронавируса. Новую дату определят по ходу сезона, правда, уже сейчас появляются слухи, что окна для китайского Гран-при может не быть.

А вот как выглядели болиды прошлого сезона Формулы-1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Формула-1 Макларен болид

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бросить вызов самому себе: 14-летний сын известного гонщика начинает карьеру в
Бросить вызов самому себе: 14-летний сын известного гонщика начинает карьеру в "формулах"Формула-1
Коронавирус победил Формулу-1: этап
Коронавирус победил Формулу-1: этап "королевских гонок" в Шанхае перенесенФормула-1
"Феррари" презентовала болид на сезон-2020Формула-1
Льюиc Хэмилтон хочет
Льюиc Хэмилтон хочет "половину киевского "Динамо" за свой пентхаус в Нью-ЙоркеФормула-1
Команда Aston Martin 60 лет спустя вернется в Формулу-1
Команда Aston Martin 60 лет спустя вернется в Формулу-1Формула-1
"Быки" показали болид на новый сезон Формулы-1Формула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...