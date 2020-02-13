Украинская команда в Формуле-1: "Макларен" показал болид в патриотических цветах

Команда Формулы-1 "Макларен" презентовала болид на новый сезон "Королевских гонок". Автомобиль получил индекс MCL35. Цветовая гамма ливреи в традиционных цветах – оранжевом и синем, но издалека напоминает цвета украинского флага. За такую команду украинским болельщикам будет вдвойне приятней болеть.
По итогам прошлого сезона "Макларен" занял четвертое место в Кубке конструкторов, уступив лишь "Мерседесу", "Феррари" и "Ред Буллу". В новом сезоне за команду будут выступать Карлос Сайнс и Ландо Норрис.
Болиды на новый сезон Формулы-1 уже представили другие команды:
Правда, итальянская конюшня уже попала в скандал – новый болид "Феррари" для Формулы-1 могут конфисковать: все дело в рекламе. Общество по защите прав потребителей выступило против нового болида знаменитой команды Формулы-1 из-за рекламы табачной фирмы.
Добавим, что этап Формулы-1 в Китае перенесли и-за коронавируса. Новую дату определят по ходу сезона, правда, уже сейчас появляются слухи, что окна для китайского Гран-при может не быть.
А вот как выглядели болиды прошлого сезона Формулы-1
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