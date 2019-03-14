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Умер человек, дававший старт всем гонкам Формулы-1: названа причина

Сегодня, 10:48

Гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг скончался от легочной эмболии за день до старта нового сезона

Чарли Уайтинг
Чарли Уайтинг. Фото: Getty Images
Умер человек, дававший старт всем гонкам Формулы-1: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a12/b8e/5c8a12b8e0435.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a12/b8e/5c8a12b8e0435.png Формула 1 Гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг скончался от легочной эмболии за день до старта нового сезона

Гоночный директор Формулы-1 и делегат по безопасности Международной автомобильной федерации (ФИА) Чарли Уайтинг скончался на 67-м году жизни в Мельбурне, сообщает пресс-служба организации. По ее информации, причиной смерти британца стала легочная эмболия. Он умер за сутки до начала нового сезона.

"Я с огромной грустью узнал о внезапной смерти Чарли. Я знаю Уайтинга много лет, и он был великим гоночным директором, центральной и неповторимой фигурой в Формуле-1, воплощавшей этику и дух этого фантастического спорта", - прокомментировал его смерть президент ФИА Жан Тодт.

Чарли Уайтинг начал карьеру в "Формуле-1" в 1977 году с работы в гоночной команде Hesketh Racing. В 1997 году он был назначен гоночным директором и делегатом по безопасности ФИА. Именно Уайтинг давал старт каждой гонке.

Как сообщалось ранее, во Франции от остановки сердца во время матча умер 16-летний футболист.

Также сообщалось, что самолет, на котором в январе разбился футболист Сала, не имел лицензии для коммерческих полетов.

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Сегодня|Спорт

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