Умер человек, дававший старт всем гонкам Формулы-1: названа причина
Гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг скончался от легочной эмболии за день до старта нового сезона
Гоночный директор Формулы-1 и делегат по безопасности Международной автомобильной федерации (ФИА) Чарли Уайтинг скончался на 67-м году жизни в Мельбурне, сообщает пресс-служба организации. По ее информации, причиной смерти британца стала легочная эмболия. Он умер за сутки до начала нового сезона.
"Я с огромной грустью узнал о внезапной смерти Чарли. Я знаю Уайтинга много лет, и он был великим гоночным директором, центральной и неповторимой фигурой в Формуле-1, воплощавшей этику и дух этого фантастического спорта", - прокомментировал его смерть президент ФИА Жан Тодт.
Чарли Уайтинг начал карьеру в "Формуле-1" в 1977 году с работы в гоночной команде Hesketh Racing. В 1997 году он был назначен гоночным директором и делегатом по безопасности ФИА. Именно Уайтинг давал старт каждой гонке.
Как сообщалось ранее, во Франции от остановки сердца во время матча умер 16-летний футболист.
Также сообщалось, что самолет, на котором в январе разбился футболист Сала, не имел лицензии для коммерческих полетов.
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