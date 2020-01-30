Управляет автомобилем одной левой… ногой: единственный в мире автогонщик без рук

Польский пилот уже 10 лет управляет автомобилем без рук

Бартош Осталовски / Фото: Instagram

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Поляк Бартош Осталовски является единственным в мире профессиональным автогонщиком, у которого нет рук. Он потерял обе концовки в результате аварии на мотоцикле еще в 2006 году. Тем не менее, это не помешало ему воплотить свою мечту и стать профессиональным гонщиком. Он стал первым человеком в мире без рук, кому выдали гоночную лицензию.

Бартош принимает участия в соревнованиях по дрифтингу – это такой вид гонок, когда гонщику нужно плавно проходить повороты и крутые виражи на трассе, используя управляемый занос на максимально возможной скорости.

Для управления автомобилем Осталовски использует плечо и ноги – педалями и ручным тормозом он управляет правой ногой, плечом переключает передачи, а левой ногой крутит руль. Посмотрите, как он легко управляется на трассе.

Недавно Бартош стал гостем программы знаменитого гонщика Кена Блока, где показал специально переделанный под него автомобиль Nissan Skyline GT-T R34 и вместе с шоуменом проехался по трассе. Добавим, что в профессиональных гонках поляк выступает с 2010 года.

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Ранее мы писали, что 40-летний чемпион Формулы-1 ходит по канату и приседает на нем на одной ноге. Пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен начал подготовку к следующему сезону.

Напомним, что несколько дней назад мотогонщик Эдвин Стравер скончался спустя неделю после аварии на "Дакаре". Мотоциклист попал в аварию на 11-м этапе ралли-рейда. Он стал второй жертвой ралли-рейда в Саудовской Аравии.

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