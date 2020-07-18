Ущипните его! Хэмилтон добыл 90-й поул на Гран-при Венгрии и на пороге повторение рекорда Шумахера

На автодроме "Хунгароринг" завершилась квалификация третьего этапа нынешнего сезона Формулы-1 – Гран-при Венгрии. Победителем стал действующий чемпион Льюис Хэмилтон за рулем "Мерседеса". Ранее мы сообщали, что гонщик поднялся на 11 мест с поврежденным авто и был назван лучшим.

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Для Льюиса этот поул стал уже 90-м в карьере. Вторым в квалификации стал напарник Хэмилтона по немецкой команде Валттери Боттас, а тройку лучших замкнул Лэнс Стролл на "Рейсинг Пойнт". Напарник канадца Серхио Перес – на четвертой позиции.

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"Мне хочется ущипнуть себя, чтобы проверить, не сон ли это! 90-й поул – это не просто очередная цифра, мне по-настоящему повезло работать с замечательными сотрудниками "Мерседес", без которых у меня не было бы возможности добиться таких результатов. На трассе я ощущал себя единым целым с машиной. Нет, она не ехала, словно по рельсам, хотя со стороны так могло показаться – особенно в сравнении с соперниками", – цитирует Хэмилтона Sky Sports F1.

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

"Восьмая победа на одной трассе и повторение рекорда Михаэля Шумахера? Знаете, здесь до первого поворота довольно длинная прямая, никаких гарантий победы нет. Нужно хорошо подготовиться сегодня вечером и завтра уверенно стартовать. Гонка длинная, мы не знаем, какой будет погода, но я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде заработать победный дубль", – подытожил британец.

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Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Квалификация Гран-при Венгрии

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.13,447

2. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,107

3. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +0,930

4. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +1,098

5. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,327

6. Шарль Леклер ("Феррари") — +1,370

7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +1,402

8. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,519

9. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,580

10. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +2,061

Не вышли в третий сегмент:

11. Даниэль Риккардо ("Рено") — 1.15,661

12. Джордж Расселл ("Уильямс") — 1.15,698

13. Александер Албон ("Ред Булл") — 1.15,715

14. Эстебан Окон ("Рено") — 1.15,742

15. Николас Латифи ("Уильямс") — 1.16,544

Не вышли во второй сегмент:

16. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1.16,152

17. Даниил Квят ("Альфа Таури") — 1.16,204

18. Ромен Грожан ("Хаас") — 1.16,407

19. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — 1.16,506

20. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — 1.16,614.

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Финальная гонка этапа в Венгрии пройдет завтра, 19 июля. Ранее мы сообщали, что Венгрия пригрозила тюремным заключением участникам Гран-при Формулы-1.

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