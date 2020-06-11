Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Формуле-1: никаких церемоний и стартовой решетки

Дата первого этапа в Формуле-1 стремительно приближается – уже 5 июля состоится Гран-при Австрии.И руководство чемпионата пытается ужесточить меры безопасности на соревнованиях. Поэтому в Формуле могут отказаться от всех церемоний и работы команд на стартовой решетке. Такие рекомендации, в случае возникновения риска заражения коронавирусом, дала Международная автомобильная федерация.

Читайте также: Солнце сбивает с ног: автогонщик потерял сознание после соревнований на глазах журналистов

"Можно рассмотреть вопрос, стоит ли исключить процедуру стартовой решетки из расписания и начать прогревочный круг из боксов. Взаимодействие между группами должно быть сведено к минимуму, чтобы уменьшить риск передачи вируса. Там, где взаимодействия не получается избежать, следует соблюдать социальную дистанцию или использовать дополнительные средства индивидуальной защиты для снижения вероятности передачи вируса", — гласит руководство ФИА.

Реклама Гран-при Австрии / Фото: motorsport.com

В настоящий момент Формула-1 придерживается традиционного подхода, однако количество персонала на стартовой решетке в любом случае будет сокращено до минимума – сообщает Motosrport. Ранее организаторы Формулы-1 рассказали о возвращении зрителей на трибуны.

Напомним, что сезон в 2020 года в Формуле-1 должен стартовать в середине марта, однакоГран-при Австралии отменили из-за коронавируса – у одного из участников выявили инфекцию.

Смотрите, как тренируется пилот Формулы-1 финн Кими Райкконен

Кими Райкконен готовится к новому сезону Видео: Instagram

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама