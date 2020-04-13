В этот день 34 года назад состоялась одна из самых драматичных гонок в истории Формулы-1

13 апреля 1986 года в чемпионате Формулы-1 прошел Гран-при Испании, который с годами признали одним из самых драматических в истории "королевских" гонок. На трассе города Херес-де-ла-Фронтера на финишной прямой сошлись два знаменитых пилота: Айртон Сенна, представлявший тогда "Лотус-Рено", и Найджел Мэнселл из команды "Уильямс-Хонда".

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Соперники преодолели более 300 км и незадолго до финиша британец обошел бразильца. Но тот не сдался – в итоге судьба гонки после 72 кругов решилась на последних метрах, когда Сенна опередил Мэнселла на 0,014 сек! На финишной черте Найджелл отстал на 70 сантиметров...

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В том Гран-при бразилец заработал на три очка больше, чем "Британский лев". А в конце сезона после 16 гонок Мэнселл стал вторым, отстав от француза Алена Проста на два очка. По сути, та одна сотая секунды стоила пилоту "Уильямс" чемпионства. А Сенна тогда стал четвертым, пропустив вперед еще и соотечественника Нельсона Пике.

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Позже Мэнселлу удалось стать чемпионом, всего раз – в 1992 году. А Айртон поднимался на вершину трижды: в 1988, 1990, 1991 гг. А в 1994-м он трагически погиб на Гран-при Сан-Марино в Имоле...

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