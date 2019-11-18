В Формуле-1 в третий раз за год обновили рекорд по скорости пит-стопа: невероятное видео

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Во время Гран-при Формулы-1 в Бразилии, в котором победу отпраздновал Макс Ферстаппен, в третий раз за год был обновлен рекорд по скорости проведения пит-стопа в "Королевских гонках". Примечательно, что все три исторические попытки на счету команды "Ред Булл". В этот раз во время остановки болида Макса Ферстаппена механики умудрились сменить все четыре колеса всего за 1,82 секунды!

В июле эти же механики во время Гран-при Великобритании обслужили болид Пьера Гасли за рекордные на тот момент 1,91 секунды, а спустя две недели улучшили свое достижение, справившись с переобувкой автомобиля Ферстаппена за 1,88 секунды. К слову, тогда голландский гонщик стал победителем Гран-при Германии.

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Ранее мы писали, что сын легенды Формулы-1 проехался на именитом болиде перед продажей. Болид Шумахера-старшего 2002 года перед ее продажей на аукционе Sotheby’s в Абу-Даби в этом месяце.

Напомним, что Кубок конструкторов по итогу сезона "Мерседес" обеспечил себе еще 13 октября после Гран-при Японии – "Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

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