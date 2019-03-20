В Ханое начали строить трассу Формулы-1
Гран-при Вьетнама будет в календаре Ф-1 уже в следующем году
В Ханое начато строительство трассы для проведения Гран-при Вьетнама в Формуле-1. Длина трассы составит 5565 метров. Часть маршрута будет пролегать по уже существующим улицам города. Также планируется возведение боксов и других технических помещений. Ожидается, что работы будут завершены в марте 2020 года. Этап в Ханое состоится уже в следующем году.
Не так давно руководство Формулы-1 заключило с властями Вьетнама 10-летний контракт на проведение Гран-при. Ежегодно это мероприятие будет обходиться в 60 млн долларов. Ожидается, что сумма будет предоставлена в том числе частными инвесторами.
По сути Гран-при Вьетнама призван заменить в регионе Юго-Восточной Азии Гран-при Малайзии, который выпал из календаря чемпионата после 2017 года.
На прошлых выходных автодроме "Альберт-Парк" в Мельбурне завершился первый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии. Победу в гонке весьма неожиданно одержал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, который по итогам квалификации был вторым.
Анонс чемпионата мира по Формуле-1 2019 года:
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