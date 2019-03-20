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В Ханое начали строить трассу Формулы-1

Сегодня, 11:46

Гран-при Вьетнама будет в календаре Ф-1 уже в следующем году

Старт строительства трассы в Ханое
Старт строительства трассы в Ханое. Фото: AFP
В Ханое начали строить трассу Формулы-1 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/20c/086/5c920c086a4cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/20c/086/5c920c086a4cc.jpg Формула 1 Гран-при Вьетнама будет в календаре Ф-1 уже в следующем году

В Ханое начато строительство трассы для проведения Гран-при Вьетнама в Формуле-1. Длина трассы составит 5565 метров. Часть маршрута будет пролегать по уже существующим улицам города. Также планируется возведение боксов и других технических помещений. Ожидается, что работы будут завершены в марте 2020 года. Этап в Ханое состоится уже в следующем году.

Не так давно руководство Формулы-1 заключило с властями Вьетнама 10-летний контракт на проведение Гран-при. Ежегодно это мероприятие будет обходиться в 60 млн долларов. Ожидается, что сумма будет предоставлена в том числе частными инвесторами.

По сути Гран-при Вьетнама призван заменить в регионе Юго-Восточной Азии Гран-при Малайзии, который выпал из календаря чемпионата после 2017 года.

На прошлых выходных автодроме "Альберт-Парк" в Мельбурне завершился первый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии. Победу в гонке весьма неожиданно одержал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, который по итогам квалификации был вторым. 

Анонс чемпионата мира по Формуле-1 2019 года:

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Тег Формула-1, Гран-при Вьетнама

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Championat.ru

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