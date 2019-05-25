В память о легенде: гонщики Формулы-1 будут носить красные кепки на Гран-при Монако

Руководство "Королевских гонок" почтит память ушедшего из жизни знаменитого Ники Лауды

Ники Лауда. Фото: AFP

Предстоящий этап Формулы-1 в Монако будет посвящен памяти трехкратного чемпиона мира Ники Лауды, сообщает пресс-служба "Королевских гонок". Перед гонкой все пилоты будут ходить в красных бейсболках – фирменном головном уборе легендарного австрийца. Кроме того, болельщиков призвали повторить за спортсменами.

"Мы призываем отдать дань уважения гонщику, который побеждал здесь в 1975 и 1976 годах", – говорится в сообщении.

Летом прошлого года Ники Лауда перенес операцию по пересадке легкого, после которой он несколько месяцев проходил реабилитацию. В начале 2019 года ему пришлось вновь лечь в больницу из-за простудного заболевания, а на прошлой неделе возникли очередные проблемы со здоровьем – на этот раз с донорскими почками.

Операция на легких для Лауды стала следствием аварии, в которую он попал будучи гонщиком "Феррари" в 1976 году на Гран-при Германии. Лауда тогда почти минуту провел в горящем болиде, получил обширные ожоги головы и вдыхал токсичные продукты горения.

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Лауда – трехкратный чемпион мира в классе Формула-1 (1975, 1977, 1984), был менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG.

Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

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