Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости Формулы1

В память о легенде: гонщики Формулы-1 будут носить красные кепки на Гран-при Монако

25 мая, 14:49

Руководство "Королевских гонок" почтит память ушедшего из жизни знаменитого Ники Лауды

Ники Лауда
Ники Лауда. Фото: AFP

Предстоящий этап Формулы-1 в Монако будет посвящен памяти трехкратного чемпиона мира Ники Лауды, сообщает пресс-служба "Королевских гонок". Перед гонкой все пилоты будут ходить в красных бейсболках – фирменном головном уборе легендарного австрийца. Кроме того, болельщиков призвали повторить за спортсменами.

"Мы призываем отдать дань уважения гонщику, который побеждал здесь в 1975 и 1976 годах", – говорится в сообщении.

Летом прошлого года Ники Лауда перенес операцию по пересадке легкого, после которой он несколько месяцев проходил реабилитацию. В начале 2019 года ему пришлось вновь лечь в больницу из-за простудного заболевания, а на прошлой неделе возникли очередные проблемы со здоровьем – на этот раз с донорскими почками.

Операция на легких для Лауды стала следствием аварии, в которую он попал будучи гонщиком "Феррари" в 1976 году на Гран-при Германии. Лауда тогда почти минуту провел в горящем болиде, получил обширные ожоги головы и вдыхал токсичные продукты горения.

Читайте также

Лауда – трехкратный чемпион мира в классе Формула-1 (1975, 1977, 1984), был менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG.


Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Формула-1, Гран-при Монако, Ники Лауда

Вы сейчас просматриваете новость " В память о легенде: гонщики Формулы-1 будут носить красные кепки на Гран-при Монако". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Советский спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын Криштиану Роналду сел за руль болида Формулы-1

23 мая, 18:03

Самый популярный человек в Instagram встретился с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном

Себастьян Феттель выступит на Гран-при Монако в шлеме, посвященном Лауде

23 мая, 13:49

Гонщик "Феррари" подготовил к этапу Формулы-1 в княжестве специальный шлем

Минуту в огне: видео самой ужасной аварии Ники Лауды

21 мая, 13:23

Гонщик выжил после пожара и скрывал шрамы под красной кепкой

Умер легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда

21 мая, 10:11

Австриец долго боролся с болезнями, которые были следствием аварии во время гонок

В Формулу-1 спустя 35 лет возвращается Гран-при Голландии

14 мая, 15:00

Голландский этап заменит в календаре "Королевских гонок" Гран-при Испании

Украинец на пути в Формулу-1: "На сезон в Ф-4 нужно 200 000 евро. Собрали 30 тысяч"

13 мая, 17:21

Самый юный чемпион Украины по картингу Иван Пеклин рассказал, как отучил папу курить и встретился с Михаэлем Шумахером

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Новый официальный праздник ждет украинцев в июне

Самолет с людьми рухнул в море: детали трагедии

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Эффектная девушка молодого защитника киевлян

Зеленский назвал основания для роспуска Верховной Рады

Платят больше: Какие компании и насколько повышают зарплаты

Синдром беспокойных ног и их лечение

33 ситуации, когда женщина выглядит отвратительно

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Где смотреть стартовый матч Украины на молодежном чемпионате мира

Вчера, 21:25

Трансляция поединка против американцев будет доступна в прямом эфире

"Динамо" может возглавить четвертьфиналист последнего чемпионата Европы

23 мая, 14:42

Последним местом работы 61-летнего наставника был польский "Лех"

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

22 мая, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Битва Россия – США и матч финнов со шведами: где смотреть матчи 1/4 финала хоккейного ЧМ

22 мая, 17:02

Все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею пройдут в четверг, 23 мая

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

Сердючка угодила в громкий скандал на Евровидении-2019
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь