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В память о "Мамбе": гонщик Формулы-1 посвятил свой шлем Коби Брайанту

19 февраля, 17:42

Даниэль Риккардо будет выступать в этом шлеме на предсезонных тестах

Гонщик команды Формулы-1 "Рено" Даниэль Риккардо показал дизайн своего нового шлема, посвященного легендарному баскетболисту Коби Брайанту, который погиб в авиакатастрофе в конце января. Шлем выполнен в фирменных фиолетовых цветах "Лос-Анджелес Лейкерс". Ранее мы писали, что на прощание с Коби Брайантом хотят прийти более 90 тысяч человек. Число желающих попасть на церемонию превышает количество места на стадионе.

На задней стороне шлема написано "менталитет мамбы". Коби Брайант назвал себя "Черной мамбой" в честь ядовитой африканской змеи, чтобы подчеркнуть свою безжалостность на площадке. А менталитет мамбы баскетболист объяснял, как "стремление делать то, что ты делаешь, все лучше и лучше с каждым днем".

Сама черная мамба нарисована на верхней части шлема Риккардо. Даниэль будет использовать этот шлем исключительно на предсезонных тестах в Барселоне. В гонках пилот Формулы-1 вернется к привычной расцветке.

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Отметим, что Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. В последнем матче в карьере он набрал 60 очков в поединке против "Юта Джаз". Брайант является пятикратным чемпионом НБА, 18 раз он участвовал в Матче звезд НБА, в составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх. За свою карьеру он провел 1346 игры и заработал 33643 очков (25 в среднем за игру).

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Ранее мы писали, что легендарный автодром братьев Феррари готов принять перенесенный Гран-при Китая, но есть проблемы. Итальянская трасса не задействована в "Королевских гонках" с 2006 года.

Фанаты почтили память Коби Брайанта:

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Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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баскетбол Формула-1 Коби Брайант Даниэль Риккардо

Источник: motorsport.com

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