В "Рено" показали болид на следующий сезон Формулы-1
Болид получил желто-черные цвета и название RS19
Команда Формулы-1 "Рено" во вторник презентовала машину, на которой в предстоящем сезоне будут выступать пилоты Дэниел Риккьярдо и Нико Хюлькенберг. Болид, окрашенный в желто-черные цвета, получил название R.S.19.
Австралиец Риккьярдо в прошлом сезоне выступал за "Ред Булл", немец Хюлькенберг вместе с испанцем Карлосом Сайнсом-младшим – за "Рено". В сезоне-2018 команда "Рено" заняла четвертое место в Кубке Конструкторов.
Первый этап нового чемпионата Формулы-1 – Гран-при Австралии – пройдет 14-17 марта.
Ранее свои болиды на новый сезон показали такие команды:
Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд.
Напомним, что в будущем в Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке. Сейчас болиды размещаются на расстоянии восьми метров друг от друга. Расстояние могут уменьшить ради более плотной борьбы на стартовых метрах.
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