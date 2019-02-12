В "Рено" показали болид на следующий сезон Формулы-1

Болид получил желто-черные цвета и название RS19

Болид "Рено" на сезон 2019 в Формуле-1. Фото: AFP

В "Рено" показали болид на следующий сезон Формулы-1 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/312/863/5c63128636202.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/312/863/5c63128636202.jpg 2019-02-12T20:40:00+02:00 Формула 1 Болид получил желто-черные цвета и название RS19

Команда Формулы-1 "Рено" во вторник презентовала машину, на которой в предстоящем сезоне будут выступать пилоты Дэниел Риккьярдо и Нико Хюлькенберг. Болид, окрашенный в желто-черные цвета, получил название R.S.19.

Австралиец Риккьярдо в прошлом сезоне выступал за "Ред Булл", немец Хюлькенберг вместе с испанцем Карлосом Сайнсом-младшим – за "Рено". В сезоне-2018 команда "Рено" заняла четвертое место в Кубке Конструкторов.

Первый этап нового чемпионата Формулы-1 – Гран-при Австралии – пройдет 14-17 марта.

















Ранее свои болиды на новый сезон показали такие команды:

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд.

Напомним, что в будущем в Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке. Сейчас болиды размещаются на расстоянии восьми метров друг от друга. Расстояние могут уменьшить ради более плотной борьбы на стартовых метрах.

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Источники: AFP , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.