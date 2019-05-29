В Вене похоронили легендарного гонщика Ники Лауду

Тысячи людей пришли в собор Святого Стефана попрощаться с чемпионом Формулы-1

Ники Лауду похоронили в гоночном комбинезоне. Фото: AFP

В Вене прошла церемония прощания с Ники Лаудой. Тысячам болельщиков удалось попрощаться с гонщиком и функционером в соборе Святого Стефана. В обед началась траурная месса, в которой приняли участие многие люди из мира Формулы-1 и актеры Арнольд Шварценеггер и Даниэль Брюль (Шварценеггер дружил с соотечественником, а Брюль играл роль молодого Ники Лауду в голливудском фильме "Гонка").

Сама церемония похорон австрийца прошла на кладбище Нойштифтер, где похоронена мать чемпиона. Лауду похоронили в гоночном комбинезоне команды "Феррари", согласно завещанию.

Напомним, Ники Лауда скончался 20 мая на 71-м году жизни. Летом прошлого года Лауда перенес операцию по пересадке легкого, после которой он несколько месяцев проходил реабилитацию. В начале 2019 года ему пришлось вновь лечь в больницу из-за простудного заболевания, а в этом месяце возникли очередные проблемы со здоровьем – на этот раз с донорскими почками.

Операция на легких для Лауды стала следствием аварии, в которую он попал будучи гонщиком "Феррари" в 1976 году на Гран-при Германии. Лауда тогда почти минуту провел в горящем болиде, получил обширные ожоги головы и вдыхал токсичные продукты горения.

Лауда – трехкратный чемпион мира в классе Формула-1 (1975, 1977, 1984), был менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG.

Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

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