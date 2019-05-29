Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости Формулы1

В Вене похоронили легендарного гонщика Ники Лауду

29 мая, 21:14

Тысячи людей пришли в собор Святого Стефана попрощаться с чемпионом Формулы-1

Ники Лауду похоронили в гоночном комбинезоне
Ники Лауду похоронили в гоночном комбинезоне. Фото: AFP

В Вене прошла церемония прощания с Ники Лаудой. Тысячам болельщиков удалось попрощаться с гонщиком и функционером в соборе Святого Стефана. В обед началась траурная месса, в которой приняли участие многие люди из мира Формулы-1 и актеры Арнольд Шварценеггер и Даниэль Брюль (Шварценеггер дружил с соотечественником, а Брюль играл роль молодого Ники Лауду в голливудском фильме "Гонка"). 

Сама церемония похорон австрийца прошла на кладбище Нойштифтер, где похоронена мать чемпиона. Лауду похоронили в гоночном комбинезоне команды "Феррари", согласно завещанию.

Напомним, Ники Лауда скончался 20 мая на 71-м году жизни. Летом прошлого года Лауда перенес операцию по пересадке легкого, после которой он несколько месяцев проходил реабилитацию. В начале 2019 года ему пришлось вновь лечь в больницу из-за простудного заболевания, а в этом месяце возникли очередные проблемы со здоровьем – на этот раз с донорскими почками.

Операция на легких для Лауды стала следствием аварии, в которую он попал будучи гонщиком "Феррари" в 1976 году на Гран-при Германии. Лауда тогда почти минуту провел в горящем болиде, получил обширные ожоги головы и вдыхал токсичные продукты горения.

Лауда – трехкратный чемпион мира в классе Формула-1 (1975, 1977, 1984), был менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG.


Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Формула-1, Ники Лауда

Вы сейчас просматриваете новость " В Вене похоронили легендарного гонщика Ники Лауду". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Смерть на тренировке. Молодой российский талант погиб

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Каких мужчин вы заслуживаете в зависимости от знака Зодиака

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, расписание, таблицы

Сегодня, 21:05

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Зеленский позволил россиянину выступать за сборную Украины

Вчера, 20:48

21-летний Александр Костиков дважды становился чемпионом УХЛ с "Донбассом"

"Нашатырь! Нашатырь!!!": появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя

Вчера, 18:49

Фермер из России одним махом нокаутировал соперника по прозвищу Руки-Базуки

Финал ЧМ-2019: онлайн трансляция матча Канада – Финляндия – 1:3

26 мая, 23:20

Текстовая трансляция с видеоповторами главного поединка чемпионата мира по хоккею

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

26 мая, 23:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Владимир Кличко обеспокоен инцидентом с избиением бывшей невесты
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь