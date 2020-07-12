Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Венгрия пригрозила тюремным заключением участникам Гран-при Формулы-1: стали известны детали

12 июля, 10:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Персоналу Формулы-1 не из стран ЕС запрещено пользоваться общественным транспортом

Венгрия проинформировала участников Гран-при Формулы-1 о серьезных санкциях в случае нарушения медицинского протокола, направленного на борьбу с распространением коронавируса в стране. Нарушившим его грозит от 15 тысяч штрафа до тюремного заключения. Также было отмечено, что представителям из стран, не входящих в ЕС, запрещено пользоваться общественным транспортом, а около 60% работников Формулы-1 представляют Великобританию.

"Нарушение правил изоляции и карантина во время пребывания в Венгрии считается преступлением и наказывается лишением свободы. Нарушение является административным правонарушением, и помимо того, что оно считается уголовно ответственным, будет применяться штраф в размере от 100 до 15 000 евро. Представители Великобритании или других стран, не входящих в ЕС, не могут пользоваться общественным транспортом или такси", – приводит выдержку из документа sportbox.ru со ссылкой на GPFans.

Реклама

Ранее мы писали, что Хэмилтон выиграл экстремальную квалификацию Формулы-1. "Невозможно было рассмотреть, куда едешь", – признался британец, показавший лучшее время под дождем. Сама гонка состоится сегодня, начало – в 16:10 по киевскому времени. Прямую трансляцию гонки Гран-при Штирии можно смотреть на сайте Oll.tv.

Напомним, ранее в Австрии состоялся дебютный этап Формулы-1. Его выиграл Боттас, а Хэмилтон оказался вне пьедестала из-за аварии.

Кими Райкконен готовится к новому сезону Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Формула-1 коронавирус Гран-при Венгрии

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пилоты Формулы-1 не собираются становиться на колено в знак борьбы с расизмом перед гонкой в Австрии
Пилоты Формулы-1 не собираются становиться на колено в знак борьбы с расизмом перед гонкой в АвстрииФормула-1
Венгрия пригрозила тюремным заключением участникам Гран-при Формулы-1: стали известны детали
Венгрия пригрозила тюремным заключением участникам Гран-при Формулы-1: стали известны деталиФормула-1
Дебютант Формулы-1 разбил болид в первой же гонке
Дебютант Формулы-1 разбил болид в первой же гонкеФормула-1
Эффектно влетел: пилот Формулы-1 попал в аварию перед Гран-при Штирии
Эффектно влетел: пилот Формулы-1 попал в аварию перед Гран-при ШтирииФормула-1
Погнали лошадей! Сезон Формулы-1 открылся в Австрии победой Хэмилтона
Погнали лошадей! Сезон Формулы-1 открылся в Австрии победой ХэмилтонаФормула-1
Сильный дождь и грозы могут
Сильный дождь и грозы могут "смыть" этап Формулы-1: команды в спешке ищут решенияФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять