Венгрия пригрозила тюремным заключением участникам Гран-при Формулы-1: стали известны детали

Венгрия проинформировала участников Гран-при Формулы-1 о серьезных санкциях в случае нарушения медицинского протокола, направленного на борьбу с распространением коронавируса в стране. Нарушившим его грозит от 15 тысяч штрафа до тюремного заключения. Также было отмечено, что представителям из стран, не входящих в ЕС, запрещено пользоваться общественным транспортом, а около 60% работников Формулы-1 представляют Великобританию.

"Нарушение правил изоляции и карантина во время пребывания в Венгрии считается преступлением и наказывается лишением свободы. Нарушение является административным правонарушением, и помимо того, что оно считается уголовно ответственным, будет применяться штраф в размере от 100 до 15 000 евро. Представители Великобритании или других стран, не входящих в ЕС, не могут пользоваться общественным транспортом или такси", – приводит выдержку из документа sportbox.ru со ссылкой на GPFans.

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Ранее мы писали, что Хэмилтон выиграл экстремальную квалификацию Формулы-1. "Невозможно было рассмотреть, куда едешь", – признался британец, показавший лучшее время под дождем. Сама гонка состоится сегодня, начало – в 16:10 по киевскому времени. Прямую трансляцию гонки Гран-при Штирии можно смотреть на сайте Oll.tv.

Напомним, ранее в Австрии состоялся дебютный этап Формулы-1. Его выиграл Боттас, а Хэмилтон оказался вне пьедестала из-за аварии.

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