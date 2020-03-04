Восстание против "Феррари": команды Формулы-1 хотят дисквалификации "Скудерии", если та жульничала

А "Ред Булл" уже готовит документы для подачи в суд и хочет 20 миллионов призовых

Команды Формулы-1, которые не используют двигатели "Феррари", выступили с совместным заявлением по поводу сделки ФИА и "Феррари". Напомним, что ряд соперников заподозрили, что итальянская команда обходила технический регламент на протяжении чемпионата 2019 года. ФИА взялась за расследование в отношении силовых установок красной "конюшни", а в конце февраля опубликовала более чем завуалированный вердикт, мол, с "Феррари" было достигнуто соглашение.

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А обходили в "Скудерии" технический регламент или нет, из этого заявления не понятно. Вот возмущенные участники гонок и создали петицию:

"Мы, нижеподписавшиеся команды, удивлены и шокированы заявлением ФИА от 28 февраля, где речь идет об итогах расследования мотора "Феррари". Международный спортивный регулятор обязан действовать в соответствии с высочайшими стандартами управления, целостности и прозрачности. После месяцев расследований, которые ФИА провела только после запросов от других команд, мы решительно возражаем против конфиденциального соглашения ФИА и "Феррари".

Шарль Леклер / Фото: AFP

"Мы публично заявляем о нашем общем обязательстве добиваться раскрытия информации по этому вопросу, чтобы гарантировать, что в нашем спорте ко всем относятся одинаково. Мы делаем это в интересах болельщиков, участников и владельцев чемпионата. Кроме того, мы оставляем за собой право искать защиты в компетентном суде", — говорится в коллективном заявлении команд "Мерседес", "Макларен", "Рейсинг Пойнт", "Ред Булл", "Рено", "Альфа Таури" и "Уильямс".

А "Ред Булл" и "Альфа Таури", по информации F1-Insider, готовят совместный иск в суд, по которому они хотят потребовать дисквалификации "Феррари" за нарушение технического регламента в 2019 году и получить более 20 миллионов призовых. Ранее мы писали, что Королевские гонки могут потерять одну из команд из-за денежной модели.

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