Впервые в Саудовской Аравии: стартует самое экстремальное ралли "Дакар"

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После 10-летнего периода в Южной Америке знаменитый ралли-рейд "Дакар" переезжает в Саудовскую Аравию. Самая экстремальная многодневка возьмет свой старт 5 января и продлится до 17-го числа. Гонщикам предстоит преодолеть 7800 км, в том числе 5 тыс. км спецучастков.

"Это новая страна, смена континента. Это новый вызов для всех", – так анонсировал предстоящую гонку ее руководитель Давид Кастера. По словам организатора, они долго думали, прежде чем отдать право Саудовской Аравии, ведь многим такая идея пришлась не по душе из-за политики аравийцев и закрытости для туристов, но для гонщиков получение виз будет существенно упрощено.

Кстати, совсем недавно Саудовская Аравия приняла матч за Суперкубок Италии, в котором "Лацио" огорчил "Ювентус" и оставил Криштиану Роналду без очередного титула.

Пустынное государство на Аравийском полуострове может похвастаться различным ландшафтом. С востока страна омывается Персидским заливом, а с запада – Красным морем. Вдоль него протягивается горная цепь Эль-Хиджаз. Здесь мягкий климат и зелень круглый год. А вот восток и юго-восток страны почти полностью укрыт пустынями.

Саудовская Аравия станет 30-й страной, по территории которой пройдет "Дакар". К слову, это будет 42-й старт ралли-рейда. Всего на "Дакар-2020" заявлен 351 участник: 47 экипажей представлено в грузовой категории, 134 – авто и 170 – мотоциклистов. Впервые в ралли-рейде примет участие двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо. Испанец будет представлять команду Toyota Gazoo Racing, а его штурманом станет знаменитый мотогонщик Марк Кома.

Расписание "Дакар"-2020:

5 января – 1 этап: Джидда – Эль-Ваджх (расстояние – 752 км, спецучасток – 319 км)

Джидда – Эль-Ваджх (расстояние – 752 км, спецучасток – 319 км) 6 января – 2 этап: Эль-Ваджх – Неом (401 км, СУ – 367 км)

Эль-Ваджх – Неом (401 км, СУ – 367 км) 7 января – 3 этап: Неом – Неом (489 км, СУ – 404 км)

Неом – Неом (489 км, СУ – 404 км) 8 января – 4 этап: Неом – Аль-Ула (676 км, СУ – 453 км)

Неом – Аль-Ула (676 км, СУ – 453 км) 9 января – 5 этап: Аль-Ула – Хаиль (563 км, СУ – 353 км)

Аль-Ула – Хаиль (563 км, СУ – 353 км) 10 января – 6 этап: Хаиль – Эр-Рияд (830 км, СУ – 478 км)

Хаиль – Эр-Рияд (830 км, СУ – 478 км) 11 января – ВЫХОДНОЙ

12 января – 7 этап: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир (741 км, СУ – 546 км)

Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир (741 км, СУ – 546 км) 13 января – 8 этап: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир (713 км, СУ – 474 км)

Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир (713 км, СУ – 474 км) 14 января – 9 этап: Вади-аль-Давасир – Харад (891 км, СУ – 415 км)

Вади-аль-Давасир – Харад (891 км, СУ – 415 км) 15 января – 10 этап: Харад – Шубайта (608 км, СУ – 534 км)

Харад – Шубайта (608 км, СУ – 534 км) 16 января – 11 этап: Шубайта – Харад (744 км, СУ – 379 км)

Шубайта – Харад (744 км, СУ – 379 км) 17 января – 12 этап: Харад – Киддия. ФИНИШ! (447 км, СУ – 374 км)

Ралли-рейд "Дакар"-2020 / Фото: Twitter Реклама

Дебютная гонка стартовала 26 декабря 1978 года в Париже, проходила по территории Франции, Алжира, Нигера, Мали, Верхней Вольты и финишировала в столице Сенегала Дакаре. Идея о создании экстремального ралли с необычным маршрутом по французским городам и африканским деревням пришла в голову французу Тьерри Сабину… когда он потерялся в Ливийской пустыне. Гонщик мог там и погибнуть, если бы его не спасли местные жители туареги. В итоге Тьерри организовал самое известное ралли в мире, а туарега превратил в статуэтку, вручаемую победителю. По иронии судьбы Сабин погиб во время ралли в 1986 году, когда его вертолет потерпел авиакатастрофу в результате внезапной песчаной бури.

В целом ралли "Дакар" унесло жизни 71-го гонщика, поэтому по праву считается самым опасным в мире. Интересно, что только 28 из них – гонщики, остальными жертвами стали зрители или случайные прохожие.

Все жертвы ралли "Дакар" / Фото: Сегодня|Спорт

Со времен первой гонки маршрут ралли неоднократно менялся. Жители Парижа вытеснили гонку за пределы столицы, поэтому организаторам приходилось переносить старт то в Гранаду, то в Барселону, то в Марсель. Зато Дакар традиционно оставался участником ралли. Лишь в 2003 году многодневка прошла за пределами столицы Сенегала.

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В 2008 году ралли "Дакар" должно было стартовать в Лиссабоне, но из-за террористических угроз за день до старта организаторы вынуждены были впервые в истории отменить гонку. Так начался Южноамериканский период ралли. Последующие 10 лет "Дакар" проходил на территории Аргентины, Перу, Чили, Боливии или Парагвая. В 2020 году "Дакар" откроет следующую главу в своей истории.

Рекордсмены ралли "Дакар":

Больше всех побед в классе внедорожники – Стефан Петерансель (7)

Больше всех побед в классе мотоциклы – Стефан Петерансель (6)

Больше всех побед в классе грузовики – Владимир Чагин (7)

Первая и единственная женщина-победитель – Ютта Кляйншмидт (2001)

Украинцы на "Дакаре":

Украина имеет свой след в истории самого известного ралли на планете. Шесть лет подряд нашу страну в ралли-рейде представляла команда Sixt Ukraine, основателем и пилотом которой являлся Вадим Нестерчук. Первый старт украинцы на "Дакаре" должны были сделать в 2008 году, но, как мы уже писали ранее, тот заезд был отменен. Лучший результат украинцы продемонстрировали в 2013 году, когда заняли 10-е место в категории Т1.1 и 26-е в "абсолюте". В следующем году команда ставила задачу улучшить результаты, но во время подготовки к ралли "Шелковый путь-2013" в Объединенных Арабских Эмиратах 42-летний Вадим Нестерчук трагически погиб в пустыне от теплового удара и обезвоживания организма.

Еще один украинский след в истории "Дакара" оставил Вадим Притуляк по прозвищу "Хохол". Прожив более 20 лет в Казахстане бывший спецназовец ГРУ вернулся в Украину, а в 2011 году принял участие в знаменитом ралли, поставив перед собой задачу – стать первым мотогонщиком из СНГ, кому удалось пройти всю дистанцию. И ему это удалось! Позже Притуляк презентовал собственную книгу "Мой Дакар. История одной гонки длиною в жизнь…". В этом году на "Дакаре" украинцы не выступают.

Напомним, что в 2019 году "Дакар" прошел по территории только одной страны – Перу – и стал самым коротким в истории – всего 10 этапов. Все победители "Дакар-2019" есть на нашем сайте.

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