Врезался и взмыл в воздух: видео страшной авария на авгонках в США

В ночь на 18 июля в США состоялась очередная гонка чемпионата IndyCar. Во время соревнований на трассе в Айове произошла страшная авария, видео которой выложил IndyCar on NBC. Ранее мы сообщали, что гонщик не удержал многотонный грузовик на трассе.
Колтон Херта, не успев отреагировать на отмену рестарта, влетел в Ринуса Викея. В результате машина Херты взмыла в воздух и пролетела несколько метров, а Викей врезался в стену. Просто чудом авто Колтона не перевернулось, и это столкновение не закончилось трагедией.
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Победу в гонке на овале Айовы одержал чемпион серии 2016 года Симон Пажно, стартовавший с последней позиции. Второе место завоевал Скотт Диксон, тройку лучших замкнул Оливер Эскью. Вторая гонка IndyCar на этапе в Айове пройдет в ночь с 19 на 20 июля.
Ранее мы писали, что бразильский футболист чудом остался жив после падения на автомобиле с 200-метрового обрыва. Полузащитник "Крузейро" Энрике даже не получил ни одного перелома.
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