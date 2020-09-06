Всмотритесь в это лицо! У Формулы-1 – новый победитель

Льюис Хэмилтон провалил гонку в Монце. Победителем Гран-при Италии впервые в карьере стал Пьер Гасли

На автодроме в Монце завершилась гонка восьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Италии. Ее победителем сенсационно стал пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли. Вторым финишировал гонщик "Макларена" Карлос Сайнс, третьим – пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл.

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Для 24-летнего Пьера Гасли эта победа – дебютная в карьере. Гасли стал 109-м победителем гонок в истории Формулы-1 и первым французом, выигравшим гонку после Оливье Паниса в Монако-1996.

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Лидер же чемпионата Льюис Хэмилтон, накануне в победной для себя квалификации проехавший самый быстрый круг в истории Формулы-1, во время воскресной гонки получил штраф за заезд на пит-лейн, когда он был закрыт. Гонка была остановлена из-за аварии Шарля Леклера, таким образом после рестарта и отбытого наказания Хэмилтон откатился на последнее место. За оставшееся время Льюис отыграл ряд позиций и финишировал восьмым – перед гонкой такой итог для чемпиона вряд ли кто-нибудь мог предсказать.

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