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Всмотритесь в это лицо! У Формулы-1 – новый победитель

6 сентября, 18:44

Олег Люлька Олег Люлька

Льюис Хэмилтон провалил гонку в Монце. Победителем Гран-при Италии впервые в карьере стал Пьер Гасли

На автодроме в Монце завершилась гонка восьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Италии. Ее победителем сенсационно стал пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли. Вторым финишировал гонщик "Макларена" Карлос Сайнс, третьим – пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл.

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Для 24-летнего Пьера Гасли эта победа – дебютная в карьере. Гасли стал 109-м победителем гонок в истории Формулы-1 и первым французом, выигравшим гонку после Оливье Паниса в Монако-1996.

Пьер Гасли
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Пьер Гасли / Фото: Reuters

Лидер же чемпионата Льюис Хэмилтон, накануне в победной для себя квалификации проехавший самый быстрый круг в истории Формулы-1, во время воскресной гонки получил штраф за заезд на пит-лейн, когда он был закрыт. Гонка была остановлена из-за аварии Шарля Леклера, таким образом после рестарта и отбытого наказания Хэмилтон откатился на последнее место. За оставшееся время Льюис отыграл ряд позиций и финишировал восьмым – перед гонкой такой итог для чемпиона вряд ли кто-нибудь мог предсказать.

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Ранее мы сообщали, что украинский гонщик впервые в истории поднялся на подиум Формулы-4. Для заявки на соревнования Ивану Пеклину нужно было собрать 200 тысяч евро.

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Формула-1 Льюис Хэмилтон гран-при Италии Пьер Гасли

Источник: F1News

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