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Вылетел с мокрой трассы и разбил машину: авто "Ред Булл" собирали по частям уже на стартовой решетке

19 июля, 16:42

Елена Павлова Елена Павлова

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию на установочном круге Гран-при Венгрии

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен попал в аварию на установочном круге Гран-при Венгрии. За двадцать минут до начала гонки по дороге на стартовую решетку голландец в пятом повороте вылетел за пределы мокрой трассы и врезался в барьер из шин – сообщает Formula 1. Ранее мы давали видео страшной авария на авгонках в США.

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В результате Ферстаппен повредил переднее антикрыло и левую переднюю подвеску. Гонщик своим ходом сумел доехать до механиков, и болид ремонтировали уже непосредственно на стартовой решетке.

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Напомним, что Ферстаппен стартовал на Гран-при Венгрии с седьмой позиции и этот инцидент перед гонкой не помешал ему очень быстро подняться в тройку. Поул завоевал Льюис Хэмилтон на "Мерседесе". Это была 90-я победа британца в квалификациях. Со второго места стартовал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третье место изначально было за гонщиком "Рейсинг Пойнт" Лэнсом Строллом.

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Ранее мы сообщали, что пилот Формулы-1 попал в аварию перед Гран-при Штирии.

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авария Формула-1 Ред Булл Гран-при Венгрии Макс Ферстаппен автогонки

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