Выживший в шокирующей аварии гонщик начал разговаривать

Канадский пилот Роберт Уикенс, попавший в серьезную аварию на этапе гоночной серии IndyCar, начал самостоятельно дышать и разговаривать с родственниками, сообщается в микроблоге команды гонщика Schmidt Peterson Motorsports в Twitter.

Во время гонки 19 августа в Лонг Понде (США) автомобиль Уикенса столкнулся с другим болидом. Машина канадского гонщика врезалась в забор, после чего несколько раз перевернулась в воздухе. Уикенс в сознании был доставлен на вертолете в больницу, где у него были диагностированы травмы нижних конечностей, правой руки и позвоночника.

"Впервые после аварии Роберт Уикенс дышит без медицинской помощи и начал разговаривать со своей семьей", – говорится в сообщении команды.

В понедельник Уикенс перенес операцию, необходимую для того, чтобы стабилизировать грудной отдел позвоночника в месте перелома. В позвоночник 29-летнего спортсмена были вставлены титановые стержни и винты. Операция прошла успешно и без осложнений, Уикенс находится в стабильном состоянии. Отмечается, что степень тяжести повреждения спинного мозга у гонщика в настоящее время остается неопределенной.

Ранее мы писали, что отец вытащил сына из горящей машины и был наказан. Инцидент произошел во время гонки NASCAR в США. В результате пожара автомобиль был полностью уничтожен.