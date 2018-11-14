Жена легендарного гонщика Петеранселя примет участие в "Дакаре"-2019

Первый в истории женский немецкий экипаж выйдет на старт ралли-марафона "Дакар-2019" в категории Т3 (мотовездеходы). Дуэт составят физиотерапевт команды X-Raid Аннет Фишер и жена легендарного гонщика Стефана Петеранселя Андреа. Аннет уже приняла участие в нескольких гонках, ее лучшим результатом стало третье место в абсолютном зачете на Ралли Мерзуга-2018. Андреа в свою очередь не раз принимала участие в "Дакаре". Несколько раз она выступала и со своим мужем, но не на "Дакаре".

Для жены Петеранселя предстоящий "Дакар" помимо прочего станет возможностью подготовиться к будущему выступлению совместно с мужем. Семья Петерансель ставит перед собой цель вместе выступить на "Дакаре-2020". В 2019-м выставить семейный экипаж не удалось, так как во время тестов на "МИНИ" у Андреа обнаружились проблемы со здоровьем, которые пока не позволяют ей переносить те нагрузки и скорости, на которых едет ее муж.

Стефан Петерансель установил рекорд по числу побед на ралли "Дакар" – 13: первые 6 из которых он одержал на мотоцикле, а остальные 7 – на автомобилях.