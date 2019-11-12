"Жена Шумахера боится, что я узнаю правду": бывшего менеджера легендарного гонщика не пускают к Михаэлю

Михаэль Шумахер. Фото skysports.com

Экс-менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер по-прежнему считает, что семья бывшего немецкого гонщика скрывает правду о его здоровье. Об этом специалист заявил в интервью для немецкого документального фильма, снятого в честь 25-летия первого чемпионства Шумахера в Формуле-1.

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"Я знаю, что Михаэль получил серьезный удар, но вообще не представляю, как идет восстановление. Мне бы хотелось узнать, как у него дела, пожать ему руку. Но, к сожалению, его жена отказывает мне в этом. Возможно, она боится, что я узнаю правду и предам ее огласке. Я твердо убежден, что Михаэль поправится, потому что он боец. Если будет шанс, он его использует. Это не может быть концом. Я молюсь за него и уверен, что мы увидим его снова", – передает слова Вебера Mirror.

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Напомним, Михаэль Шумахер получил травму головы в декабре 2013 года в результате падения на горнолыжном курорте во Франции. С тех пор Шумахер, которому в январе исполнилось 50 лет, ни разу не появлялся на публике. В конце прошлого года стало известно, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

В сентябре этого года Шумахер был выписан из больницы в Париже после прохождения курса экспериментального лечения. Курс лечения, который прошел Шумахер, держится в тайне.

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