Журналист проспорил любимые часы автогонщику и попытался сжульничать: смотрите, какие были условия

Из-за необдуманного пари со спортсменом даже опытный журналист может лишиться своих часов. Так, корреспондент нидерландского канала Ziggo Sport Джек Плуидж после квалификации Гран-при Великобритании предложил Даниэлю Риккардо, который попал в аварию перед этапом в Штирии, поспорить на исход гонки. Пилот "Рено", который стартовал с восьмой позиции, должен был финишировать на шестом и выше. Оба поставили на кон свои наручные часы.

Плуидж : Сделаем ставки?

: Сделаем ставки? Риккардо : Да, можем поспорить. На наручные часы друг друга?

: Да, можем поспорить. На наручные часы друг друга? Плуидж : Ок, здорово, я согласен. Шестое место? Седьмое?

: Ок, здорово, я согласен. Шестое место? Седьмое? Риккардо : Седьмое и выше. Хотя нет, шестое, шестое место и выше.

: Седьмое и выше. Хотя нет, шестое, шестое место и выше. Плуидж: Это хорошие часы.

Это хорошие часы. Риккардо: Я знаю. Наверное, тебе пришлось за них прилично заплатить, а эти я получил бесплатно.

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Риккардо после проколов пилота "Мерседеса" и "Макларена" в итоге финишировал на четвертом месте. И журналист решил отдать ему проигранные часы, правда немного сжульничав.

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Плуидж : Поздравляю! Помнишь, про наш спор?

: Поздравляю! Помнишь, про наш спор? Риккардо : Спасибо. На что спорили? Не могу вспомнить.

: Спасибо. На что спорили? Не могу вспомнить. Плуидж : На седьмое место.

: На седьмое место. Риккардо: О! Смотрите, он поменял часы! Ха-ха! Я и забыл о споре! А ты хитрец. Я бы тоже не отдал те часы, которые у тебя были вчера. Это хорошие часы. Я в хорошем настроении. Ты – честный и напомнил мне о споре, так что можешь не отдавать те, что на тебе.

Кстати, ранее мы писали, что в Формуле-1 возвращают зрителей на трибуны.

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