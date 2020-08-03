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Журналист проспорил любимые часы автогонщику и попытался сжульничать: смотрите, какие были условия

3 августа, 16:44

Елена Павлова Елена Павлова

Корреспондент нидерландского канала после квалификации Гран-при Великобритании предложил Риккардо пари

Из-за необдуманного пари со спортсменом даже опытный журналист может лишиться своих часов. Так, корреспондент нидерландского канала Ziggo Sport Джек Плуидж после квалификации Гран-при Великобритании предложил Даниэлю Риккардо, который попал в аварию перед этапом в Штирии, поспорить на исход гонки. Пилот "Рено", который стартовал с восьмой позиции, должен был финишировать на шестом и выше. Оба поставили на кон свои наручные часы.

  • Плуидж: Сделаем ставки?
  • Риккардо: Да, можем поспорить. На наручные часы друг друга?
  • Плуидж: Ок, здорово, я согласен. Шестое место? Седьмое?
  • Риккардо: Седьмое и выше. Хотя нет, шестое, шестое место и выше.
  • Плуидж: Это хорошие часы.
  • Риккардо: Я знаю. Наверное, тебе пришлось за них прилично заплатить, а эти я получил бесплатно.
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Риккардо после проколов пилота "Мерседеса" и "Макларена" в итоге финишировал на четвертом месте. И журналист решил отдать ему проигранные часы, правда немного сжульничав.

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  • Плуидж: Поздравляю! Помнишь, про наш спор?
  • Риккардо: Спасибо. На что спорили? Не могу вспомнить.
  • Плуидж: На седьмое место.
  • Риккардо: О! Смотрите, он поменял часы! Ха-ха! Я и забыл о споре! А ты хитрец. Я бы тоже не отдал те часы, которые у тебя были вчера. Это хорошие часы. Я в хорошем настроении. Ты – честный и напомнил мне о споре, так что можешь не отдавать те, что на тебе.

Кстати, ранее мы писали, что в Формуле-1 возвращают зрителей на трибуны.

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журналист часы пари гран-при Великобритании Даниэль Риккардо автогонки
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