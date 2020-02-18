Жуткая авария на знаменитой гонке "Дайтона 500": пилот находится в критическом состоянии

Автомобиль врезался в ограждение и отлетел в поток других машин

Пилот команды "Roush Fenway Racing" гоночной серии NASCAR Райан Ньюман попал в ужасную аварию во время гонки "Дайтона 500". Как сообщает пресс-служба NASCAR, инцидент произошел на последнем круге гонки. Авто Ньюмана занесло, и оно ударилось в ограждение, а затем откинуло назад на трассу, где в него врезалась машина другого гонщика. В результате столкновения автомобиль загорелся.

"Райан Ньюман находится в медицинском центре Галифакса", – говорится в заявлении NASCAR. – "Он находится в тяжелом состоянии, но доктора сообщили, что травмы, которые получил Райан, не угрожают его жизни. Мы ценим вашу поддержку и уважение к частной жизни Райана и его семьи, надеемся, что это продлится на протяжении всего времени восстановления гонщика".

Напомним, что во время ралли-рейда "Дакар" чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо попал в серьезную аварию. Испанский автогонщик, перевернувшись с автомобилем, отделался легким испугом.

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А на одном из предыдущих этапов грузовик на полном ходу переехал внедорожник. Грузовик Мартина ван ден Бринка раздавил внедорожник Томаша Оуредничека, а затем вернулся посмотреть результат наезда.

На "Дакаре" погиб мотоциклист Паулу Гонсалвеш:

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