Знаменитое ралли "Дакар" пройдет по территории всего лишь одной страны
В 2019 году гонщики проедут десять этапов в Перу
Маршрут ралли-марафона "Дакар" в 2019 году будет проложен только по территории Перу, сообщается на официальном сайте "Дакара".
Ралли-рейд пройдет с 6 по 17 января, гонка стартует и финиширует в Лиме. Она будет состоять из 10 этапов и дня отдыха.
В 2018 году "Дакар" принимали Перу, Боливия и Аргентина. Ранее министр спорта Чили Полин Кантор заявила, что страна отказалась от проведения "Дакара" в 2019 году по финансовым соображениям.
Полин Кантор отметила, что, несмотря на отказ от проведения "Дакара" в 2019 году, страна "работает над тем, чтобы участвовать в организации ралли-рейда в 2020 году".
Последний раз маршрут ралли-марафона пролегал по территории Чили в 2015 году.
Напомним, итоги ралли-рейда "Дакар"-2018: двукратный чемпион WRC повторил свое достижение 2010 года и выиграл южноамериканский марафон.
Мы также рассказали о самых эффектных авариях "Дакара"-2018. К примеру, за шесть первых этапов с гонки сошли 25 процентов участников.
Кстати, ранее мы приводили фото самой гламурной гонщицы прошлого ралли "Дакар" Камелии Липароти.
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