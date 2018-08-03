Знаменитый гонщик Формулы-1 находится в критическом состоянии после пересадки легкого

Ники Лауда пережил серьезную аварию во время гонки в 1976 году, последствия которой сказываются и сейчас

Трехкратному чемпиону Формулы-1 Ники Лауде вчера в больнице Вены провели операцию по трансплантации легких. Несколько дней назад в австрийской прессе отмечалось о гриппе, которым Ники заболел на Балеарских островах, однако на официальном сайте Лауды появилось подтверждение о более серьезных последствиях болезни.

"Из-за тяжелого состояния Ники Лауде пришлось провести операцию по пересадке легкого в больнице Вены. Операция прошла успешно", – сообщается на сайте Лауды.

Отмечается, что, несмотря на успешную трансплантацию, сейчас 69-летний Лауда находится в критическом состоянии, поскольку подобные операции не рекомендуется проводить людям старше 65 лет. Более молодой пациент смог бы покинуть больницу через две-три недели, но пожилым людям требуется больше времени на восстановление.

В 1976 году Лауда попал в тяжелейшую аварию на трассе "Нюрбургринг", из-за которой получил значительные ожоги и чуть не лишился жизни. В страшном пожаре он вдыхал ядовитые газы и частично повредил свои легкие.

Из-за последствий той аварии Лауде также дважды проводили операции по трансплантации почек. В 1997 году донором стал брат Флориан, а в 2005-м – будущая жена Биргит.

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