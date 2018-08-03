Знаменитый гонщик Формулы-1 находится в критическом состоянии после пересадки легкого

Сегодня, 11:23

Ники Лауда пережил серьезную аварию во время гонки в 1976 году, последствия которой сказываются и сейчас

Ники Лауда. Фото AFP
Ники Лауда. Фото AFP

Трехкратному чемпиону Формулы-1 Ники Лауде вчера в больнице Вены провели операцию по трансплантации легких. Несколько дней назад в австрийской прессе отмечалось о гриппе, которым Ники заболел на Балеарских островах, однако на официальном сайте Лауды появилось подтверждение о более серьезных последствиях болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Из-за тяжелого состояния Ники Лауде пришлось провести операцию по пересадке легкого в больнице Вены. Операция прошла успешно", – сообщается на сайте Лауды.

Отмечается, что, несмотря на успешную трансплантацию, сейчас 69-летний Лауда находится в критическом состоянии, поскольку подобные операции не рекомендуется проводить людям старше 65 лет. Более молодой пациент смог бы покинуть больницу через две-три недели, но пожилым людям требуется больше времени на восстановление.

В 1976 году Лауда попал в тяжелейшую аварию на трассе "Нюрбургринг", из-за которой получил значительные ожоги и чуть не лишился жизни. В страшном пожаре он вдыхал ядовитые газы и частично повредил свои легкие.

Из-за последствий той аварии Лауде также дважды проводили операции по трансплантации почек. В 1997 году донором стал брат Флориан, а в 2005-м – будущая жена Биргит.

Мы уже сообщали, что супруга Михаэля Шумахера приобрела роскошную виллу у президента "Реала". Особняк включает в себя два бассейна, вертолетную площадку и красивый вид на море.

Ранее мы писали, что картодром Михаэля Шумахера закрывают из-за добычи угля. Попытка найти новое место для трассы ни к чему не привела.

Вместе с тем в феврале лечащий врач заявил, что у Михаэля неплохие шансы вернуться к нормальной жизни.
Формула-1, Ники Лауда

Вы сейчас просматриваете новость "Знаменитый гонщик Формулы-1 находится в критическом состоянии после пересадки легкого". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Формула 1

Фото Instagram

Девушка чемпиона Формулы-1 сфотографировалась полностью обнаженной

31 Июля, 15:34

Бриттни Уорд часто снимается для глянцевых журналов

Формула 1

Очередной трофей Хэмилтона. Фото AFP

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

29 Июля, 19:58

В общем зачете чемпион оторвался от Феттеля на 24 очка
Загрузка...

Формула 1

Фото AFP

Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Венгрии

28 Июля, 17:43

Дождь внес коррективы в итоговое положение пилотов на старте завтрашней гонки

Формула 1

Коринна Шумахер. Фото AFP

Супруга Михаэля Шумахера приобрела роскошную виллу у президента "Реала"

24 Июля, 16:30

Особняк включает в себя два бассейна, вертолетную площадку и красивый вид на море

Формула 1

Итоги Гран-при Германии: "мокрый" дубль "Мерседеса" и извинения от Феттеля

22 Июля, 20:41

Хэмилтон провалил квалификацию, но отыгрался в гонке

Формула 1

Фото AFP

Хэмилтон выиграл Гран-при Германии, Феттель вылетел с трассы

22 Июля, 18:23

Британский гонщик вернул себе лидерство в личном зачете
Загрузка...