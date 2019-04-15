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Знаменное ралли "Дакар" впервые в истории пройдет по территории Саудовской Аравии

Сегодня, 17:07

Знаменитая гонка ранее проходила в Африке и Южной Америке

Фото: AFP

Знаменитый ралли-рейд "Дакар" в 2020 году примет Саудовская Аравия, сообщается на официальном сайте многодневки. Ранее сообщалось, что контракт с Саудовской Аравией будет заключен на пять лет. Также были слухи, что организаторы "Дакара" хотели вернуть многодневку в Африку, где на нее претендовали Ангола и Намибия.

Первые ралли-марафоны брали свой старт в Париже, а завершались в Дакаре, при этом вносились изменения маршрута в середине многодневки – гонка могла пройти по территории Алжира, переместиться в Тунис или завернуть в Ливию. Со временем жители и власти столицы Франции вытеснили гонку и организаторам пришлось выдумывать новые маршруты.

Спустя 30 лет в 2008 году гонка должна была начаться в Лиссабоне, но из-за постоянных террористических угроз за день до старта организаторы вынуждены были ее отменить – впервые в истории. А со следующего года ралли-марафон перебрался в Южную Америку. Как заявили тогда, на неопределенный срок, но в итоге 11 лет она с успехом проходила по территории Аргентины, Чили, Перу, Парагвая и Боливии в зависимости от маршрута.

Напомним, что в 2019 году "Дакар" прошел по территории только одной страны – Перу – и стал самым коротким в истории – всего 10 этапов. Все победители "Дакар-2019" есть на нашем сайте.

Добавим, что со времен основания ралли "Париж-Дакар" считается самым экстремальным и самым опасным в мире. За 40-летнюю историю "Дакар" унес жизни 71 человека, в том числе и своего создателя Тьерри Сабина – француз разбился на вертолете в 1986 году во время внезапной песчаной бури.

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Тег автоспорт, ралли Дакар

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Сегодня|Спорт

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