Золушка за рулем: миллиардер из Канады сделает резервиста чемпионом Ф-1 в команде, которая почти банкрот

Канадский миллиардер Сильван Адамс, у которого есть еще и гражданство Израиля, намерен поддерживать 25-летнего резервиста "Уильямса" Роя Ниссани и уверен, что у него получится сделать из франко-израильского пилота чемпиона Формулы-1. Отметим, что Рой – сын бывшего гонщика, тест-пилота "Минарди" Ханоха Ниссани.

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"Конечная цель — выиграть чемпионат мира. Рой — победитель, так почему мы должны ставить себе более низкую планку? Планируем добиться успеха вместе с "Уильямс". Мне кажется, Клэр решительно настроена вернуть команде былую славу. Объединив усилия, мы сможем завоевать мир. Мне нравится идея, что флаг Израиля будет демонстрироваться на аудиторию в 350 млн человек раз в две недели. Наш план заключается в том, чтобы Ниссани стал пилотом Формулы-1 уже в 2021 году. У нас есть настоящий победитель, и мы должны ставить высокие цели. В "Уильямсе" были под впечатлением от его пилотажа и навыков коммуникации", — цитирует Адамса Planet F1.

Рой Ниссани/Фото roynissany.com



Фото "Уильямс"

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Отметим, что появление Адамса с его деньгами очень кстати для команды "Уильямс", которая в этом сезоне борется за выживание. Руководитель одной из самых старых конюшен в Формуле-1 Клэр Уильямс уже готова была продать детище своего отца, чтобы оно не исчезло бесследно. И финансовая помощь от миллиардера может спасти британскую команду.

Новый болид "Уильямс"/Фото ROKiT WILLIAMS RACING

Напомним, что "Уильямс" была основана в 1977 году и является старейшей в нынешнем пелотоне после "Феррари" и "Макларен". Команда выиграла девять Кубков конструкторов, а ее пилоты семь раз становились чемпионами Ф-1. Но в предыдущих двух сезонах британская "конюшня" занимала последнее, 10 место, в связи с чем призовые выплаты от Формулы-1 сократились на 35 миллионов фунтов. А общие же доходы в 2019 году снизились на 13 млн фунтов.

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