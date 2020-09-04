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Звезда Формулы-1 попал в аварию во время тренировки перед Гран-при Италии

4 сентября, 15:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

Гонщик "Ред Булл" вылетел с трассы и остановился в гравии перед отбойником

Нидерландский гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен попал в аварию во время первой свободной практики Гран-при Италии. Пилот команды "Ред Булл" не справился с управлением на повороте, его болид развернуло, и он вылетел на гравий, повредив переднее антикрыло. Инженеры команды быстро привели авто в порядок и в скором времени Ферстаппен вернулся на трассу, где показал пятый результат.

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Лучшее время в первой практике показал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас. Также в первую тройку вошли его партнер по команде Льюис Хэмилтон и другой пилот "Ред Булл" Александер Албон.

Видео аварии Макса Ферстаппена:

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Ранее мы писали, что во время квалификации предыдущего Гран-при едва не случилась авария со смертельным исходом. Прямо перед болидом Карлоса Сайнса на трассу в Спа выбежала белка, и автогонщик чуть не переехал животное. Однако в последний момент белка все-таки успела покинуть гоночную траекторию.

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Напомним, что некоторое время назад украинский гонщик впервые в истории поднялся на подиум Формулы-4. В одном из интервью Иван Пеклин признавался, что для заявки в Формулу-4 нужно было собрать 200 тысяч евро.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед:

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

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авария Формула-1 гран-при Италии Макс Ферстаппен

Источник: Сегодня|Спорт

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