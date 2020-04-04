Звезда Формулы-1 выиграл чемпионат по виртуальным гонкам

Нидерландский пилот команды Формулы-1 "Ред Булл" Макс Ферстаппен во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, стал чемпионом виртуальной серии Real Racers Never Quit, сообщает The Race. Ранее мы писали, что боевой пилот "Быков" из Формулы-1 победил в виртуальных гонках, а у водителя "Макларен" вылетела игра.

Ферстаппен закончил чемпионат с шестью победами в 12 гонках серии. Шестой этап чемпионата проходил на виртуальной трассе "Судзука", где в реальности гоняются пилоты Формулы-1, на машинах категории LMP2 – гоночные спортпрототипы, созданные специально для гонок 24 часа Ле-Мана.

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В первой гонке этапа Ферстаппен финишировал на шестой позиции, а во второй – на третьей. Этого оказалось достаточно, чтобы завоевать чемпионский титул в серии, организованной Team Redline.

Во второй гонке на подиум поднялся и пилот "Макларена" британец Ландо Норрис, финишировавший на второй позиции. Победы в обеих гонках одержал южноафриканский гонщик Кельвин ван дер Линде, однако этого ему не хватило для чемпионского титула.

Ранее мы писали, что Формула-1 должна провести 15 этапов за сезон, иначе – суд: что грозит "Королевским гонкам" из-за вируса. Боссы престижных автогонок зависят от продажи телевизионных прав.

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