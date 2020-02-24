11-летние хоккеисты устроили массовое побоище на льду: били даже лежачих

К боксерскому выяснению отношений прибегли игроки 2009 года рождения на турнире в Тольятти

11-летние хоккеисты устроили массовую драку на детском турнире в Тольятти. Там проходил этап Кубка федерации Приволжского федерального округа с участием местных команд, а также спортсменов из Нефтекамска и Оренбурга. В заключительном матче турнира "закатили" побоище игроки тольяттинских "Лады" и "Волгаря".

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Зачинщиками драки в Тольятти стали игроки, которые в тот момент были на льду. Очень быстро к ней присоединились и хоккеисты со скамеек запасных, включая вратарей. Драка продолжалась несколько минут, разнять хоккеистов не могли ни арбитры, ни тренеры. Пользователи соцсетей отмечают, что, вопреки неписанным законам, тут били даже лежачих.

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Ранее мы рассказывали, что дракой завершился матч 11-летних хоккеистов в юношеской лиге Украины. Тренер "Кривбасса" побил юного вратаря одесских "Морских волков" – у того подозрение на сотрясение мозга.

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