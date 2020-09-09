19-летнего российского хоккеиста дисквалифицировали за употребление кокаина

19-летний российский хоккеист Илья Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных препаратов. До февраля 2020 года Алтыбармакян выступал в Молодежной хоккейной лиге за петербургский СКА-1946, но затем клуб неожиданно расторг с ним соглашение.

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В пробе 19-летнего хоккеиста, взятой 6 февраля, был обнаружен бензоилэкгонин – метаболит кокаина. Игрок получил дисквалификацию на 4 года, он не будет оспаривать решение и настаивать на вскрытии пробы B, сообщает Eurosport. Отстранение Алтыбармакяна продлится до 24 марта 2024 года.

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