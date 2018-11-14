23 шайбы в трех поединках: обзор и видео 16 тура Украинской хоккейной лиги

Камбэк "горожан" в матче с "Днепром", "сухое" поражение "Динамо" от дончан и сверхрезультативный матч в Киеве

Вчера завершился 16 тур Украинской хоккейной лиги (УХЛ), в рамках которого кременчужане добыли волевую победу над "Днепром" и закрепились на первой строчке в турнирной таблице, "Донбасс" в сухую обыграл харьковчан, а "барсы" в сверхрезультативном матче обыграли "Ледяных Волков"

"Кременчук" – "Днепр" 5:4 ОТ (2:2; 0:2; 2:0; 1:0)









Очередная встреча этих команд закончилась зрелищным овертаймом. По ходу встречи херсонцы вели в счете 4:2 и имели достаточно неплохое преимущество и шанс одолеть противника из Кременчуга в основное время, но третья шайба Николая Киселева под занавес встречи дала начало камбэку "горжан" и уже к концу основного времени на табло горели равные 4:4.

А в дополнительное время удача улыбнулась кременчужанан и они смогли в третий раз в сезоне обыграть своего принципиального противника из Херсона. Решающий бросок на свой счет записал Даниил Фурса.

"Донбасс" – МХК "Динамо" 2:0 (1:0; 0:0; 1:0)









Интересный матч вышел и в Дружковке, где действующий чемпион Украины принимал харьковское "Динамо". Игра не оказалась сверхрезультативной – дончане забросили по шайбе в первом и третьем периодах, а второй команды сыграли наравне.

Очень уверенный матч выдала харьковская команда, которая надежно нейтрализовала все опасные выпады донецкого клуба, успевая попутно атаковать ворота Богдана Дьяченко. Но проявились старые ошибки команды Александра Сеуканда – харьковчане так и не смогли отличиться в донецких воротах, хотя и имели неплохой шанс отыграться и во второй раз в сезоне одолеть подопечных Сергея Витера.

"Ледяные Волки" – "Белый Барс" 5:7 (2:0, 2:6, 1:1)









"Волкам" со старта поединка удалось завладеть комфортным игровым преимуществом и дважды "прошить" Кирилла Кучера, но во второй двадцатиминутке белоцерковцы забросили шесть шайб и перевернули исход матча.

Отметим, что в этом матче капитан "Белого Барса" Евгений Тимченко сделал хет-трик, а форвард Владислав Куцевич оформил дубль.

Таким образом, "Белый Барс" благодаря победе обогнал МХК "Динамо" в турнирной таблице и закрепился на четвертой строчке, а "Ледяные Волки" так и остались на последнем месте.