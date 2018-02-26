39 тур Украинской хоккейной лиги: "Донбасс" победил "Кременчук" и другие матчи

На выходных состоялись три матча 39 тура чемпионата Украинской хоккейной лиги. "Белый Барс" встречался со "львами", "Волки" навязали серьезную борьбу МХК "Динамо", а "Донбасс" потерял очки во втором матче подряд.

"Белый Барс" – "Галицкие Львы" 8:0 (4:0; 3:0; 1:0)

Шайбы: 1:0 Ромащенко (Тимченко, Грицюк), 03:48. 2:0 Даниленко (Куцевич, Лесников), 04:15. 3:0 Даниленко (Воронин, Куцевич), 06:12. 4:0 Ромащенко (Тимченко, Бондаренко), 13:49. 5:0 Панов (Тимченко, Табашник), 26:46. 6:0 Тимченко, 30:53. 7:0 Тимченко (Ромащенко, Панов), 37:05. 8:0 Табашник (Тимченко, Ромащенко – больш.), 47:26.

Вратари: Качула (Логинов) – Дорош (Вязовов)

Первый поединок 39-го тура состоялся в Белой Церкви, где "Белый Барс" принимал "Галицких Львов".

Первые минуты матча во многом стали предопределяющими в игре. Счет в матче открыл капитан "барсов" Руслан Ромащенко, после чего Дмитрий Даниленко оформил дубль – и все это уже к седьмой минуте матча. После третьей пропущенной шайбы Владислава Вязовова в воротах "Галицких Львов" сменил Антон Дорош, однако отыграться "львам" было едва ли возможно.

На 14-й минуте еще одну шайбу забросил Руслан Ромащенко, записав, таким образом, себе в актив дубль. Во втором периоде настрой "Белого Барса" на атаку не изменился: сначала свой 10-й гол в УХЛ забил Иван Панов, а затем дуплетом "выстрелил" Евгений Тимченко. Точку в матче поставил лучший защитник УХЛ в январе Никита Табашник, реализовавший численное преимущество своей команды.

"Волки" – МХК "Динамо" 5:6 (2:4; 1:0; 2:2)

Шайбы: 1:0 Шапиро (Боронило), 03:02. 2:0 Овчинников (Гордюшин, Бугаев), 07:43. 2:1 Лисин (Хохлов), 13:30. 2:2 Чердак (Поддубный, Олейник), 14:36. 2:3 Халин (Чердак), 18:08. 2:4 Чердак (Халин), 19:56. 3:4 Шахов (Лучников, Овчинников), 29:50. 3:5 Поддубный (Лисин, Чердак – больш.), 49:15. 4:5 Лучников (Овчинников, Бугаев – больш.), 51:02. 5:5 Микульчик (Забулонов, Черемнов), 54:02. 5:6 Максименко (Чердак, Олейник), 55:30.

Вратари: Гордюшин – Гурко

Во втором матче 39-го тура Украинской хоккейной лиги "Волки" принимали МХК "Динамо". За первые десять минут "Волки" смогли забросить две шайбы усилиями Соломона Шапиро и Алексей Овчинникова. Однако буквально сразу харьковчане смогли забросить сразу четыре шайбы – дважды отличился Владимир Чердак, и еще по одной шайбе отправили в ворота Никиты Гордюшина Руслан Лисин и Дмитрий Халин. Во втором периоде до одной шайбы сократил разрыв Михаил Шахов.

"Волки" набрали 12 штрафных минут, однако харьковчанам реализовать большинство удалось лишь однажды – в середине третьего периода отличился Богдан Поддубный. Однако к 55-й минуте по шайбе забросили Демид Лучников и Сергей Микульчик, сделав счет равным. За четыре с половиной минуты до конца поединка шайбу забросил Руслан Максименко, и этот гол стал победным для МХК "Динамо".

"Донбасс" – "Кременчук" 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Кривошапкин (меньш.), 36:52. 1:1 Свищев (Жовнир, Кузьмик), 41:44. 2:1 Кузьмик – победный бросок, 65:00.

Вратари: Дьяченко – Петленко

Центральный поединок 39-го тура УХЛ состоялся в Дружковке, где встретились обладатели золотых и серебряных медалей прошлого сезона УХЛ "Донбасс" и "Кременчук".

Поединок обе команды начали очень активно, непрерывно атакуя ворота противника, однако, открыть счет клубам так и не удалось. Во многом нули на табло оставались благодаря надежной игре вратарей Богдана Дьяченко и Виталия Власенко и мастерской работе защитников.

Во второй половине периода, после незасчитанной шайбы Дениса Мостового, дончане на эмоциях пытались "затолкать" шайбу в ворота Виталия Власенко, но кременчужане не позволили донецкому клубу завладеть положением, и на перерыв команды отправились при нулевом счете.

Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой, но командам было очень тяжело удерживать даже минимальное преимущество в поединке. Только под конец периода "Кременчуку" в меньшинстве удалось размочить Богдана Дьяченко точным броском Глеба Кривошапкина, который открыл счет в принципиальном матче.

Заключительный период дончане начали с активного прессинга, и уже на второй минуте это дало свои плоды – Ярослав Свищев сравнял счет в поединке, вернув дончан в игру. Однако выйти вперед ни одному из клубов до конца периода так и не удалось.

Судьба поединка не решилась и в дополнительное время, хоть и обе команды создавали опасные голевые моменты, но голкиперы прочно стояли в створах своих ворот, не позволив противнику одержать победу.

И только послематчевые броски решили исход поединка – матч закончился волевой победой дончан, благодаря победному броску Сергея Кузьмика.

Турнирная таблица:

1. "Донбасс" – 113 очков (39 матчей), 2. "Белый Барс" – 81 (39), 3. ХК "Кременчук" – 69 (38), 4. МХК "Динамо" – 51 (39), 5. "Галицкие Львы" – 25 (38), 6. "Волки" – 9 (39)

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