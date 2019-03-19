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7 голов и 109 штрафных минут: "Донбасс" выиграл "зарубу" с "Белым Барсом"

Сегодня, 22:13

Счет в полуфинальной серии УХЛ стал 3:1 в пользу "Донбасса". От финала его отделяет одна победа

Полуфинальная "заруба" "Донбасса" и "Белого Барса"
Полуфинальная "заруба" "Донбасса" и "Белого Барса". Фото: uhl.com.ua
7 голов и 109 штрафных минут: "Донбасс" выиграл "зарубу" с "Белым Барсом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/14c/5b5/5c914c5b59330.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/14c/5b5/5c914c5b59330.png Хоккей Счет в полуфинальной серии УХЛ стал 3:1 в пользу "Донбасса". От финала его отделяет одна победа

В Белой Церкви состоялся четвертый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором встречались местный "Белый Барс" и "Донбасс". Хоккеисты "Донбасса" в упорной борьбе одолели хозяев 4:3, сделав счет в серии до четырех побед 3:1 в свою пользу. 

О градусе последней "зарубы" готовит тот факт, что на двоих соперники заработали 109 (!!!) штрафных минут.

Дончане, уступив в предыдущем матче на финальных секундах, сразу же пошел в атаку. На 11-й минуте счет открыл Владимир Романенко, сблизи переиграв Богдана Дьяченко. Однако спустя 7 минут цифры на табло стали равными, и вновь благодаря Владимиру Романенко – тот подставил клюшку под бросок Владислава Куцевича, отправив шайбу в свои ворота.

В начале второго периода дончане вышли вперед после гола Тиграна Манукяна. После этого страсти на льду закипели, и скамейки штрафников не успевали опустеть. Суммарно, за 15 минут команды заработали 14 малых, один большой, 2 дисциплинарных и 2 дисциплинарных до конца игры штрафа. За это время "Донбасс" и "Белый Барс" обменялись голами: сначала Тигран Манукян оформил дубль, после чего Денис Бородай сократил отставание "Барса".

На первых минутах третьего периода на шайбу Дмитрия Игнатенко "барсы" ответили точным броском Павла Тарана. Минимальное преимущество гостей сохранилось до финальной сирены - несмотря на возможность сыграть в формате 6х4 на последних секунд, сравнять счет "барсам" не удалось.

Итак, шестикратный чемпион Украины повел в серии 3:1. Следующий матч "Донбасс" и "Белый Барс" сыграют в Дружковке 22 марта. Начало встречи в 18:30.

"Белый Барс" – "Донбасс" - 3:4 (1:1; 1:2; 1:1)

Шайбы: 0:1 Романенко (Коренчук, Лялька – больш.), 10:17. 1:1 Куцевич – больш., 17:15. 1:2 Манукян (Игнатенко, Захаров), 22:01. 1:3 Манукян (Гончаров, Захаров – больш.), 28:20. 2:3 Бородай (Ружников, Панченко), 32:37. 2:4 Игнатенко (Захаров, Костиков), 41:18. 3:4 Таран (Куцевич – больш.), 42:08.

Как сообщалось ранее, Конор Макгрегор принес хоккеистам "Бостона" три ящика виски.

Также сообщалось, что в России вдову олимпийского чемпиона по хоккею посадили в тюрьму.

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Тег хоккей, ХК Донбасс, Белый барс, УХЛ

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Источник:

uhl.com.ua

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