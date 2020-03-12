А они еще играют: в чемпионате Украины по хоккею начались матчи плей-офф

В Украинской хоккейной лиги начались матчи плей-офф. Мы сообщали, что стало известно расписание матчей плей-офф чемпионата Украины по хоккею. Напомним, из шести участников чемпионата две лучшие команды по итогам регулярного сезона, "Кременчуг" и "Донбасс", сразу получили путевки в полуфинал. А еще четыре коллектива борются за другие два места.

Четвертьфинальные серия проводятся до двух побед одной из команд. Стартовали хоккеисты в среду вечером в Киеве. Местные "Ледяные волки" принимали "Белый Барс" – еще со зрителями на трибунах столичного катка. Поединок получился зрелищным и эмоциональным. Несмотря на то, что киевляне уступали соперникам в классе, они старались достичь успеха усердием и дисциплиной. Хозяевам даже удалось выиграть третий период – 2:1, но встречу они все ж отдали – 2:4. Смотрите видеообзор матча.

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Повторная встреча состоится в Белой Церкви в субботу, 14 марта. А вот еще одна пара стартует сегодня в Харькове: "Динамо" принимает херсонский "Днепр". Этот матч уже решили проводить без зрителей – из-за опасений насчет коронавируса.

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