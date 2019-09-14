Американцы закрыли глаза на допинг россиянина: хоккеиста Кузнецова наказали тремя матчами за кокаин

Боссы НХЛ не сочли серьезным нарушением то, за что Международная федерация отстранила игрока на четыре года

Евгений Кузнецов / Фото: Getty Images

Скандальный российский хоккеист Евгений Кузнецов, которого ранее Международная федерация хоккея за употребление кокаина дисквалифицировала на четыре года в соревнованиях сборных, преспокойно продолжит карьеру на клубном уровне. Как стало известно сегодня, боссы НХЛ попросту закрыли глаза на допинг россиянина. За свои наркотические прегрешения нападающий "Вашингтон Кэпиталз" ограничится пропуском всего лишь трех матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги – сообщает Washington Post.

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Как мы писали ранее, положительный результат дала допинг-проба Кузнецова, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией, победа в котором принесла россиянам "бронзу" мирового первенства. При этом форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок его дисквалификации на уровне сборных истечет 12 июня 2023 года.

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Отметим, что Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодежных команд (2011).

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Ранее мы рассказывали о приключениях пьяного российского хоккеиста. Он пытался докричаться до сторожа отеля, но тот его не услышал. Спортсмен перелез через ворота, разбил дверь гостиницы и вошел внутрь. После этого он избил сторожа, крича: "Ты почему ворота закрыл? Люди под дождем мокнут!"

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