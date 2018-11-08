Анонс 16 тура УХЛ: лидеры сразятся за первое место в таблице

В центральном матче тура в чемпионате Украины по хоккею сразятся "Кременчук" и "Днепр"

В ближайшие дни в Украинской хоккейной лиге (УХЛ) пройдут поединки 16 тура регулярного чемпионата.

8 ноября 18:30 "Кременчук" – "Днепр"

прямая трансляция – телеканал Xsport

В Кременчуге лидеры турнирной таблицы вновь сразятся за первое место в текущем розыгрыше УХЛ и именно этот матч может стать самым интересным в 16 туре. Отметим, что две из трех встреч этих команд заканчивались в серии послематчевых бросков, что только добавляет масла в огонь. А тот единственный поединок, который закончился в основное время, завершился победой кременчужан.

Минувший тур УХЛ "Кременчук" закончил волевой победой – команда Александра Савицкого обыграла действующего чемпионат Украины со счетом 3:1. А матч 15-го тура между "Днепром" и "Ледяными Волками" был перенесен на 29 декабря.

10 ноября 14:00 "Донбасс" – МХК "Динамо"

прямая трансляция – телеканал Xsport

Неоднозначно в текущем розыгрыше УХЛ складываются встречи этих двух команд. Казалось бы, действующий чемпион Украины – явный фаворит, но боевой характер харьковчан заставляет понервничать даже опытных противников. Отметим, что две из трех встреч этих команд заканчивались победой дончан.

Отметим, что минувший тур УХЛ оба клуба завершили поражениями – "Донбасс" в нелегком поединке уступил "Кременчуку", а харьковчане не смогли обыграть противника из Белой Церкви.

Сейчас для "Донбасса" задача номер один – это вернуться в гонку лидеров чемпионата, а "динамовцы" могут получить неплохой шанс сократить отставание от тройки лидеров чемпионата.

13 ноября 16:45 "Ледяные Волки" – "Белый Барс"

Второй раз в сезоне эти противники сыграют в Киеве. "Волки" намерены реабилитироваться за поражение в Белой Церкви и отыграть потерянное место в турнирной таблице.

Турнирная таблица УХЛ:

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