Анонс последнего тура Украинской хоккейной лиги в 2017 году

"Белый Барс" и "Галицкие Львы" сыграют в субботу, а "Донбасс" и "Кременчук" – в воскресенье

23 и 24 декабря клубы проведут заключительные встречи в 2017 году. После этих матчей регулярный чемпионат уходит на новогодний перерыв, и возобновится 6 января. Напомним, что ранее стало известно о переносе третьего матча 25-го тура между МХК "Динамо" и "Волками" – поединок состоится в Харькове 10 января.

"Белый Барс" – "Галицкие Львы"

23 декабря, 13:00

прямая трансляция – xsport.ua

25-й тур регулярного чемпионата откроется матчем "Белого Барса" против "Галицких Львов" в Белой Церкви.

Последний раз команды встречались в ноябре, поединок завершился победой подопечных Константина Буценко со счетом 3:0. В целом, история встреч команд в нынешнем сезоне УХЛ показывает явное преимущество "Белого Барса", который выиграл во всех четырёх матчах.

Однако последние туры показали, что "Галицкие Львы" сегодня будут настроены только на победу и не сдадутся без боя. На счету у новояворовской команды две победы в двух последних кругах "регулярки", в том числе одна в овертайме против "Кременчука" (4:3 ОТ). В свою очередь, в своем последнем поединке "барсы" уступили "Донбассу" 1:4.

"Донбасс" – "Кременчук"

24 декабря, 16:30

прямая трансляция – телеканал Xsport

Лидер УХЛ не прекращает гонку за клубным рекордом по количеству побед подряд в одном сезоне. На счету у "Донбасса" 23 беспроигрышных матча с начала чемпионата.

Матч финалистов УХЛ прошлого сезона обещает порадовать болельщиков моментами и горячими эмоциями. В своём последнем матче дончане уверено выиграли у "Белого Барса" со счётом 4:1, укрепив свою позицию в турнирной таблице. "Кременчук", в свою очередь, реанимировался после поражения от "львов", и крупно обыграл МХК "Динамо", забросив в ворота Владислава Гурко 6 шайб.

Последний матч команд состоялся 24 ноября – тогда "Донбасс" победил со счетом 5:1, забросив четыре шайбы уже в первом периоде.

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