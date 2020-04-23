Атаковали возле своего дома: в России расследуют загадочное нападение на Блохина

"Можно сказать, что обошлось": говорит однофамилец легендарного украинского футболиста, освещающий хоккей

На известного российского журналиста Андрея Блохина, освещающего хоккей, было совершено нападение, информирует "12-й канал", где работает журналист. Спортивный обозреватель подвергся нападению возле своего дома в Омске, после чего был доставлен в больницу со ссадинами и ушибами. Сейчас Блохин дома, его жизни ничего не угрожает. Ранее другого журналиста жестоко избили в Харькове.

"Дело ближайших нескольких дней – мое возвращение в строй. Можно сказать, что обошлось. Я вернусь и продолжу свое дело", – рассказал журналист Андрей Блохин

Журналист Андрей Блохин уже обратился в полицию. Кто и с какой целью напал на представителя СМИ, предстоит выяснить органам правопорядка. Местный хоккейный клуб "Авангард" через соцсети выразил журналисту поддержку.

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Ранее мы рассказывали, что мужчина с саблей напал на училище в Финляндии. В результате атаки на учебное заведение один человек погиб и 10 были ранены.

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