Автор первой шайбы "Донбасса" в КХЛ вернулся в украинский клуб

Евгений Белухин спустя пять лет возвращается в хоккейный клуб "Донбасс"

Евгений Белухин. Фото ХК "Донбасс".

Хоккейный клуб "Донбасс" пополнил ряды основной команды форвардом Евгением Белухиным. Донецкий клуб заключил соглашение с украинским хоккеистом, в послужном списке которого есть выступления в КХЛ, ВХЛ, чемпионате Беларуси.

Всего в сильнейшей лиге Европы (КХЛ) Белухин провел 149 матчей, защищая цвета "Лады" из Тольятти, новокузнецкого "Металлурга" и донецкого "Донбасса". Прошлый сезон Евгений Белухин провел, играя за "Торпедо" из Усть-Каменогорска в ВХЛ. Форвард сыграл 52 матча, заработав 27 очков (9+18).

В составе ХК "Донбасс" нападающий дебютировал в сезоне-2011/12, отыграв в свитере донецкого клуба течение трех сезонов 133 матча. В 67-ми поединках, сыгранных за "Донбасс" в Континентальной хоккейной лиге Белухин набрал 14 очков (4+10), став автором первой шайбы дончан в официальных матчах КХЛ.

Как сообщалось ранее, были подведены итоги года в украинском хоккее. Лучшим вратарем УХЛ был признан Олег Петров из "Днепра", лучшим защитником – главный бородач украинского хоккея Всеволод Толстушко из "Кременчука", нападающим – Виталий Лялька из "Донбасса".

Также мы писали, что финский журналист съел газету, в которой прочил своей сборной провал на победном чемпионате мира. Филип Саксен предрекал команде Суоми четвертьфинал, а она взяла "золото" турнира, одолев в финале Канаду.

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