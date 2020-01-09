Нашли крайнего: хоккейный клуб после рекордной серии поражений уволил автобус

Фото ХК "Динамо" Минск

Хоккейный клуб "Динамо" из Минска "уволил" автобус с поста ассистента тренера. Это не шутка. Профиль автобуса MAN исчез из списка тренерского штаба клуба на официальном сайте. Теперь транспорт сможет спокойно сосредоточиться на своих прямых обязанностях.

Автобус попал на клубный сайт неслучайно. После серии из 11 поражений главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт решил объединить команду, предложив толкать автобус сначала игрокам по отдельности, а затем всем вместе. Этим канадец хотел продемонстрировать, что общими усилиями хоккеисты могут выполнить любую задачу.

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После этого команда одержала две победы подряд, а официальный сайт "Динамо" сообщил, что автобус стал тренером команды. Его профиль появился в соответствующем разделе на клубном сайте.

Однако вскоре клуб начал новую серию поражений, которая достигла антирекордных 12 матчей. После этого автобус убрали с сайта клуба. "Динамо" занимает последнее, 12-е место в Западной конференции, имея в активе 30 очков в 45 играх.

Ранее мы писали, что клуб НХЛ получил всего третьего главного тренера за 22 года своего существования. Бывший наставник сборной США и "Нью-Джерси" Джон Хайнс возглавил "Нэшвилл".

Также сообщалось, что героем финала молодежного чемпионата мира канадцы назвали телекамеру. Сборная России проиграла Канаде 3:4, получив два удаления в последние минуты поединка.

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