Белорусскую команду обвинили в краже полотенец и чайника после матча Лиги чемпионов

Менеджер хоккейного клуба "Мальме" Энди Фагерстрем разместил в своем Twitter фотографии гостевой раздевалки после матча Лиги чемпионов с минской "Юностью". По словам сотрудника шведского клуба, он обнаружил пропажу полотенец, шампуня и чайника.

"Это чертовски плохо. Кстати, в отеле они тоже отметились. Клуб должен как-то ответить за это. Кража никак не соотносится у меня с уровнем Лиги чемпионов", – сказал в интервью крупнейшей газете Швеции Aftonbladet директор "Мальме" Патрик Сильвегорд.

Генеральный директор минской "Юности" Алексей Торбин опроверг заявления представителей шведского клуба:

"Сразу же после публикации этой информации я связался с менеджером команды Кристианом Винбергом. Специально уточнил у него, есть ли у клуба официальные претензии. Он заявил, что нет. При этом Кристиан сказал, что не уполномочен приносить извинения. Хотелось поговорить и с руководством команды, но они сейчас направляются на игру в Минск. Будем разговаривать на месте. Хочу сказать, что эта информация – фейк".

Отметим, что матч завершился победой "Мальме" со счетом – 4:1.

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