"Белый Барс" первым подал заявку на участие в следующем чемпионате УХЛ

Дедлайн подачи заявок на участие в турнире до 31 мая

Бронзовый призер минувшего сезона белоцерковский "Белый Барс" первым подал заявку на участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 2018-2019 годов.

Прием заявок от команд продлится до 31 мая – клубам необходимо направить в Лигу гарантийное письмо по установленной Лигой форме с намерением об участии, после чего подписать договор на участие в чемпионате, а также выполнить другие необходимые финансовые и технические условия.



Отметим, что предстоящий сезон станет третьим для Украинской хоккейной лиги. В первом сезоне 2016-2017 чемпионом стал "Донбасс", серебряным призером – ХК "Кременчук", а "бронза" досталась "Кривбассу". В сезоне-2017/18 золотые медали вновь достались донецкому клубу, серебро – "горожанам", а обладателями бронзовых медалей первенства стали "Белый Барс" и МХК "Динамо" из Харькова.

Ранее мы подводили итоги регулярного чемпионата УХЛ: 965 шайб, чехарда в Броварах и рекордная серия.

Кстати, на днях завершился чемпионат мира в топ-дивизионе, золотые медали выиграла сборная Швеции.