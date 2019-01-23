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"Белый Барс" разгромил "Ледяных Волков" в чемпионате Украины

Сегодня, 22:04

Команды на двоих забросили одиннадцать шайб в УХЛ

"Барс" отпраздновал уверенную победу
"Барс" отпраздновал уверенную победу. Фото: uhl.com.ua
"Белый Барс" разгромил "Ледяных Волков" в чемпионате Украины //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8c8/d4a/5c48c8d4a820c.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8c8/d4a/5c48c8d4a820c.jpg Хоккей Команды на двоих забросили одиннадцать шайб в УХЛ

В Белой Церкви состоялся матч 32-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Белый Барс" принимал "Ледяных Волков".

Уже на 8-й минуте встречи киевская команда реализовала численное преимущество и вышла вперед. Однако спустя 3 минуты Владислав Куцевич убежал в отрыв от защитников и забросил шайбу в меньшинстве, а незадолго до конца периода "Белый Барс" и вовсе вышел вперед – отличился Денис Бородай.

В середине второго периода "Ледяные Волки" выдали провальный отрезок длиной в пару минут, и за это время "барсы" отметились трижды в чужих воротах. По шайбе забросили Ярослав Панченко, Назар Ружников и Максим Ромахин. 

В оставшееся до конца встречи время команды обменялись острыми выпадами. Дубль оформил новичок "Ледяных Волков" Павел Борисов, на что белоцерковцы ответили точными бросками Даниила Печерских, Владислава Куцевича и Богдана Арабова.

8:3, спокойная победа "Белого Барса" оторваться от идущего в турнирной таблице пятым МХК "Динамо" уже на 15 очков, и почти гарантировать себе четвертую строчку по итогам первого этапа чемпионата.

"Белый Барс" – "Ледяные Волки" – 8:3 (2:1; 4:1; 2:1)

Шайбы: 0:1 Давиденко (Овчинников, Шабанов – больш.), 07:02. 1:1 Куцевич – меньш., 10:52. 2:1 Бородай (Васильев, Ружников), 16:47. 3:1 Панченко (Бородай, Кучер), 27:40. 4:1 Ружников (Ядловский, Бородай), 28:47. 5:1 Ромахин (Ядловский, Дурдыев), 29:49. 5:2 Борисов (Шабанов), 32:07. 6:2 Печерских (Кучер), 38:43. 6:3 Борисов (Панков, Дуюн), 52:10. 7:3 Куцевич (Качан, Лесников), 54:13. 8:3 Арабов (Логач), 54:37.

Ранее мы давали интервью с игроком "Донбасса" Виталием Лялькой: "Знаю, что зрители всегда ждут экшен". Второй бомбардир Украинской хоккейной лиги - о пользе антирекорда, верности №9, любимых фильмах о спорте, как забивал са­­мый красивый гол и что не получилось у Шуплера.

Белый барс, чемпионат Украины по хоккею, Украинская хоккейная лига, Ледяные Волки

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Источник:

uhl.com.ua

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