"Белый Барс" вырвал победу у "Ледяных Волков" в УХЛ

В Белой Церкви состоялся матч 22-го тура чемпионата Украины по хоккею между "Белым Барсом" и "Ледяными Волками". Отметим, что команды сыграли второй матч за два дня – 13-го ноября встреча завершилась победой белоцерковцев – 7:5.

"Волки" удивили болельщиков своими физическими кондициями – играя два дня подряд в три пары защитников и две тройки нападения, киевляне не просто оказывали достойное сопротивление, но и открыли счет в матче. На экваторе встречи Михаил Бурнатов добил шайбу после броска Алексея Овчинникова, и игровой снаряд закатился под щитком голкипера.

На третий период "Белый Барс" вышел обозленным, и в середине двадцатиминутки Павел Таран "размочил" Виталия Власенко. После этого за 6 минут еще по разу в воротах "волков" отличились Владислав Куцевич и Никита Лесников.

В конце матча "Ледяные Волки" выпустили шестого полевого игрока, пытаясь реализовать большинство – но счет на табло остался прежним. 3:1, и "Белый Барс" закрепляется на четвертом месте в турнирной таблице – теперь отрыв от МХК "Динамо" составляет 5 очков.

Следующие матчи чемпионата состоятся 17 ноября. В 14:00 "Кременчук" сыграет с "Ледяными Волками", а в 17:00 "Днепр" встретится с МХК "Динамо".

"Белый Барс" – "Ледяные Волки" – 3:1 (0:0; 0:1; 3:0)

Шайбы: 0:1 Бурнатов (Забулонов, Овчинников – больш.), 30:48. 1:1 Таран, 49:46. 2:1 Куцевич (Тимченко), 52:41. 3:1 Лесников, 56:13.

"Белый Барс": Кучер; Гребеник – Таран, Логач – Ядловский, Васильев – Грицюк, Гриценко – Буняк; Бородай – Печерских – Тимченко, Куцевич – Качан – Лесников, Дурдыев – Ружников – Ромахин, Панов – Панченко – Арабов.

"Ледяные Волки": Власенко; Фроленко – Забулонов, Чикида – Федосов, Привалихин – Порупа; Бурнатов – Овчинников – Боронило, Шабанов – Шапиро – Черемнов, Н. Дворник, Крюченкин.