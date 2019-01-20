"Белый Барс" забил две безответные шайбы в ворота "Динамо"

Команда из Белой Церкви оторвалась от ближайшего конкурента в таблице Украинской хоккейной лиги на 12 очков

"Белый Барс" – МХК "Динамо" 2:0 (1:0, 1:0, 0:0 ). Фото: uhl.com.ua

"Белый Барс" забил две безответные шайбы в ворота "Динамо" //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/477/f27/5c4477f27c363.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/477/f27/5c4477f27c363.jpg 2019-01-20T15:41:00+02:00 Хоккей Команда из Белой Церкви оторвалась от ближайшего конкурента в таблице Украинской хоккейной лиги на 12 очков

31 тур чемпионата Украины по хоккею завершился в Белой Церкви, где встретились местный "Белый Барс" и харьковский МХК "Динамо". В шквале атак и опасных выводов счет первыми смогли открыть хозяева – после удачного паса от Евгения Тимченко на добивании хорошо отыграл Богдан Арабов.

Во второй двадцатиминутке "Белый Барс" смог еще раз отличиться в воротах Тимура Мамедова. На этот раз численное преимущество реализовал Павел Таран. "Динамо", в свою очередь, даже при обилии голевых моментов, реализовать их так и не смогло, и ворота Кирилла Кучера так и остались "сухими".

В третьем периоде болельщики и вовсе не увидели заброшенных шайб, а сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Белого Барса". Таким образом, МХК "Динамо" дарит Кириллу Кучеру "сухарь" и "барсы" с 33 очками закрепляются на четвертом месте в турнирной таблице, отрываясь на 12 очков от харьковчан.

Напомним, что ранее лидер чемпионата Украины по хоккею с трудом обыграл главного аутсайдера: "Днепр" в непростом поединке на своем льду одолел"Ледяных Волков".

В другом матче 31 тура "Донбасс" выиграл битву за второе место в УХЛ. Виталий Лялька и Николай Киселев забросили по четыре шайбы, а "Донбасс" на выезде обыграл "Кременчук" со счетом 9:4.

"Белый Барс" – МХК "Динамо" 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 Арабов (Тимченко), 10:21; 2:0 Таран (Куцевич – больш.), 31:36;

Напомним, что женская сборная Украины по хоккею выиграла все матчи отбора на ЧМ-2020. Украинские хоккеистки выступят в Дивизионе II В мирового первенства.

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Источник: uhl.com.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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