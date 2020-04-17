Битва шуток и эрудиции: трансляция баттла хоккеиста против баскетболиста

В период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, Украинская хоккейная лига для развлечения болельщиков запустила цикл онлайн-баттлов "Без клюшек". В программе хоккеисты УХЛ соревновались в битве шуток, эрудиции и остроумности. На прошлой неделе баттл вышел на новый уровень и теперь противостоят друг другу не только игроки разных команд, но даже разных видов спорта. Так, после онлайн-битвы хоккеиста и представителя американского футбола спортсменам пришлось выполнять необычные задания друг друга.

А сегодня в прямом эфире сойдутся хоккей и баскетбол – честь своих видов спорта будут отстаивать игроки национальных сборных Украины – капитан ХК "Донбасс" Виктор Захаров и капитан БК "Киев-Баскет" Максим Пустозвонов. Проводить баттл будет постоянный ведущий программы Иван Унку.

Не выходя из дома, спортсмены не только определят сильнейшего онлайн, но и пообщаются с болельщиками, ответив на все их вопросы. Прямая трансляция баттла будет доступна с 19:00

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