Пропуск на все домашние матчи клуба в Нью-Йорке стоит более 5 тысяч долларов

"Мэдисон Сквер Гарден" / Фото: AFP

Болельщики "Рейнджерс" больше всех в НХЛ заплатят за сезонные абонементы https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/93b/067/5d493b067254c.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/93b/067/5d493b067254c.jpg 2019-08-06T11:32:00+03:00 Хоккей Пропуск на все домашние матчи клуба в Нью-Йорке стоит более 5 тысяч долларов

"Нью-Йорк Рейнджерс" занял первое место в НХЛ по стоимости сезонных абонементов на домашние матчи. По данным The Hockey Writers, абонемент на сезон-2019/20 в один из секторов "Мэдисон Сквер Гарден", домашней арены "рейнджеров", обойдется в $5200.

Второе место со значительным отставанием занимает "Монреаль Канадиенс", абонемент на матчи которого можно купить за $2650. Далее расположились "Бостон Брюинз" ($2640) и "Ванкувер Кэнакс" ($2620).

Дешевле всего стоит абонемент на матчи "Анахайм Дакс" – $594. Отметим, что несколько клубов пока не представили стоимость абонементов на предстоящий сезон.

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Ранее мы сообщали, что украинец напоил деда шнапсом из Кубка Стэнли. Это произошло в рамках путешествия трофея по малым родинам игроков "Сент-Луис Блюз". В данном случае Кубок отправился в Сент-Альберт, где родился защитник "Блюз" с украинскими корнями Колтон Парайко. Дедушка Колтона, когда подняли второй тост, выпил прямиком из трофея.

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Напомним, что игрок "Сент-Луиса" позавтракал хлопьями из Кубка Стэнли. Таким образом отметился 22-летний канадский защитник Винс Данн – да-да, он отведал хлопья с молоком прямо из престижного хоккейного трофея, добытого его командой.

"Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Для достижения цели команде понадобилось 52 года – это рекорд НХЛ.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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