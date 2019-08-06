Болельщики "Рейнджерс" больше всех в НХЛ заплатят за сезонные абонементы

"Нью-Йорк Рейнджерс" занял первое место в НХЛ по стоимости сезонных абонементов на домашние матчи. По данным The Hockey Writers, абонемент на сезон-2019/20 в один из секторов "Мэдисон Сквер Гарден", домашней арены "рейнджеров", обойдется в $5200.
Второе место со значительным отставанием занимает "Монреаль Канадиенс", абонемент на матчи которого можно купить за $2650. Далее расположились "Бостон Брюинз" ($2640) и "Ванкувер Кэнакс" ($2620).
Дешевле всего стоит абонемент на матчи "Анахайм Дакс" – $594. Отметим, что несколько клубов пока не представили стоимость абонементов на предстоящий сезон.
Ранее мы сообщали, что украинец напоил деда шнапсом из Кубка Стэнли. Это произошло в рамках путешествия трофея по малым родинам игроков "Сент-Луис Блюз". В данном случае Кубок отправился в Сент-Альберт, где родился защитник "Блюз" с украинскими корнями Колтон Парайко. Дедушка Колтона, когда подняли второй тост, выпил прямиком из трофея.
Напомним, что игрок "Сент-Луиса" позавтракал хлопьями из Кубка Стэнли. Таким образом отметился 22-летний канадский защитник Винс Данн – да-да, он отведал хлопья с молоком прямо из престижного хоккейного трофея, добытого его командой.
"Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Для достижения цели команде понадобилось 52 года – это рекорд НХЛ.
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